Juegos gratis de Epic Games Store: Deponia, The First Tree y The Pillars of the Earth

Esta semana, del 15 al 22 de abril de 2021, Epic Games Store no nos está ofreciendo gratis uno o dos juegos. ¡Nos está ofreciendo tres juegos gratis! Vamos a presentarles Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth y The First Tree.

La trilogía Deponia —compuesta por el juego Deponia, Chaos in Deponia y Goodbye Deponia— es la saga más popular del estudio alemán Daedalic Entertainment, el cual se especializa en aventuras gráficas.

Estos juegos cuentan la tragicómica historia de Rufus, un habitante de Deponia harto de ese planeta lleno de basura y que busca huir a como de lugar. Esta colección nos ofrece más de 40 horas de juego llenas de mucho humor. Pueden descargarlo entrando a esta web y dando clic en ‘Obtener’.

El segundo juego gratis de Epic Games Store esta semana es The Pillars of the Earth (Los pilares de la Tierra), basado en la popular novela histórica del autor galés Ken Follet.

Esta es una aventura gráfica en la que controlamos a diversos personajes del libro que viven en la Inglaterra del siglo XII, un periodo lleno de pobreza y guerra. Podemos conseguir este juego dando click en el botón ‘Obtener’ que encontramos en esta página.

Por último tenemos The First Tree, un bello juego de exploración desarrollado por David Wehle.

En este título controlamos a un zorro que debe recorrer bellos escenarios en busca de respuestas sobre la vida y la muerte. Ha sido comparado con juegos como Journey, Firewatch y Shelter. Pueden descargarlo aquí.

Esta oferta solo estará disponible hasta las 10:00 a.m. del 22 de abril de 2021 (hora de Colombia). Los juegos gratis de la próxima semana en Epic Games Store serán Alien: Isolation y Hand of Fate 2.

Fuente: Epic Games Store