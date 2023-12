Filtración revela cuándo estará Guardians of the Galaxy gratis en Epic Games Store

El año está a punto de acabar, pero los juegos gratis de Epic Games Store aún no. Hoy, 30 de diciembre, la tienda en línea de Epic Games está regalando el juego Saints Row del 2022 (reseña). Sin embargo, ha salido a la luz algunas filtraciones que listan los juegos gratis 13 al 17 que estarán el 31 de diciembre y consecutivamente hasta el 4 de enero. Este último juego estará disponible gratis para agregar a nuestra biblioteca de Epic Games Store hasta el 11 de enero del 2024.

Entre los juegos gratis que tendrá disponibles Epic Games Store los siguientes días se encuentran juegos como Escape Academy, 20 minutes till dawn y grandes producciones como A plague tale innocence y Marvel’s Guardians of the Galaxy. Este último es, sin lugar a dudas, el título que más destaca de la lista de juegos gratis de Epic Game Store filtrada el día de hoy.

¿Cuándo estará gratis Marvel’s Guardians of the Galaxy en Epic Games Store?

Ghostrunner es otro de los juegos gratis, que según la filtración estará disponible en los siguientes días en la Epic Games Store.

Si desean saber cuáles son los tendrá disponibles Epic Game Store sin costo para sus usuarios desde el 31 de diciembre y hasta el 11 de enero, no se preocupen. Ya que, a continuació, les compartiremos la lista de juegos gratis de Epic Games Store entre los que se encuentra Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Lista de los juegos gratuitos de Epic Games Store del 31 de diciembre del 2023 al 11 de enero del 2024:

Ghostrunner : disponible a partir del 31 de diciembre a las 11:00 AM hora de Colombia.

: disponible a partir del 31 de diciembre a las 11:00 AM hora de Colombia. Escape Academy : disponible a partir del 1 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia.

: disponible a partir del 1 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia. 20 Minutes Till Dawn : disponible a partir del 2 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia.

: disponible a partir del 2 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia. A Plague Tale: Innocence : disponible a partir del 4 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia.

: disponible a partir del 4 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia. Marvel’s Guardians of the Galaxy: disponible a partir del 4 de enero del 2024 a las 11:00 AM hora de Colombia. Marvel’s Guardians of the Galaxy estará gratis en Epic Games Store hasta el jueves 11 de enero del 2024.

Esperemos que esta filtración sea correcta y que todos los que puedan agreguen Marvel’s Guardians of the Galaxy a sus bibliotecas digitales de Epic Games Store.

Vía: PC_Focus