Los 10 juegos más esperados de 2022 para Xbox One y Series X/S

Recientemente, listamos 20 de los juegos más esperados de 2022. Por supuesto, entre estos hay múltiples exclusivas. Con el fin de resaltar las mejores, hemos preparado varios listados enfocados en cada familia de consolas. Por supuesto, el presente se centra en 10 juegos de Xbox One y Xbox Series X/S que arribarán a lo largo de 2022. Con el fin de que la lista no sea demasiado corta, se incluirán títulos que llegarán a PC además de las consolas de Microsoft.

Cabe señalar que algunos de los juegos presentes en esta lista aún no cuentan con una fecha de lanzamiento. Por ende, existe la posibilidad de varios de estos títulos no salgan en 2022. Igualmente, este artículo será actualizado en la medida que se revelen y/o modifiquen fechas.

¡Aquí están 10 de los juegos de Xbox One y Xbox Series X/S más esperados de 2022!

¿Cuáles son los juegos de Xbox One y Xbox Series X/S más esperados de 2022?

CrossfireX (Xbox One y Xbox Series X/S) — 10 de febrero

Después de más de 10 años, CrossFire recibirá una secuela. Este frenético juego de disparos en primera persona ofrecerá una gran variedad de experiencias multijugador y una campaña cinematográfica que explorará el conflicto mundial entre dos facciones militares.

Tunic (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) — 16 de marzo

Inspirado en The Legend of Zelda, este juego de aventura pone a los jugadores en control de un zorro. Armado con una espada y un escudo, el protagonista deberá explorar un mundo abierto y descubrir sus secretos mientras hace frente a enemigos y resuelve rompecabezas.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Xbox Series X/S y PC) — 28 de abril

Hablando de propiedades intelectuales que retornarán después de más de 10 años, la serie de supervivencia postnuclear de GSC Game World por fin recibirá una nueva entrega. En el papel de un Stalker, los jugadores deberán explorar un mundo abierto mientras evitan mutantes en su esfuerzo de encontrar fortuna o la verdad que esconde el Corazón de Chernóbil.

Warhammer 40,000: Darktide (Xbox Series X/S y PC) — Segundo trimestre

Este FPS cooperativo de Fatshark, creadores de Warhammer: Vermintide 2, se ambientará en la ciudad colmena de Tertium. Aunque el combate cuerpo a cuerpo seguirá siendo importante, esta entrega dará mayor profundidad al combate a distancia y la personalización.

Redfall (Xbox Series X/S y PC) — Tercer trimestre

Aunque por el momento no se ha revelado jugabilidad de este título, Bethesda ha dado a entender que Redfall será reminiscente a juegos como Left 4 Dead. Sin embargo, uno de sus diferenciadores será su temática de vampiros. Los no muertos no serán los únicos enemigos.

Scorn (Xbox Series X/S y PC) — Octubre

Inspirado en la obra de Hans Ruedi Giger y Zdzisław Beksiński, Scorn llevará a los jugadores a un mundo de pesadilla en el que lo orgánico se mezcla con lo mecánico. A medida exploren las diferentes regiones, encontrarán nuevas armas y demás herramientas que los ayudarán en su travesía. Sin embargo, no habrá guía alguna: los jugadores deberán hallar su propio camino.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Scorn, sigan este enlace.

Starfield (Xbox Series X/S y PC) — 11 de noviembre

Sin embargo, Redfall no es el único proyecto de Bethesda Softworks. El esperado RPG futurista ambientado en el espacio verá la luz del día en 2022. Aunque todavía se desconocen varios aspectos sobre el título, todo apunta a que será el más ambicioso del estudio hasta la fecha.

Planet of Lana (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) — Cuarto trimestre

Desarrollado por Wishfully, Planet of Lana es una aventura cinemática llena de rompecabezas que cuenta una historia épica que abarca varios siglos y galaxias. En compañía de su compañero robot, la protagonista explorará toda clase de locaciones para proteger su planeta.

Ark 2 (Xbox Series X/S y PC) — Sin fecha

La secuela del exitoso Ark: Survival Evolved no solo expandirá las mecánicas por la que es tan conocido, sino que continuará la historia justo después de Genesis: Part 2. Como si eso no fuera suficiente, se ha confirmado que el actor Vin Diesel será parte vital de esta entrega.

Replaced (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) — Sin fecha

Protagonizado por una inteligencia artificial atrapada en el cuerpo de un ser humano, Replaced será un plataformero de acción con una ambientación ciberpunk desarrollado por Sad Cat Studios. Mientras explora Phoenix-City, el protagonista descubrirá una versión alternativa de los ochenta en la que la codicia y la corrupción se han convertido en sus pilares.

¿Cuáles son sus juegos de Xbox One y Xbox Series X/S más esperados de 2022? ¿Hay alguno que debería estar en este listado? ¡Déjennos saberlo en los comentarios!