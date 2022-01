Los 10 juegos más esperados para Nintendo Switch en 2022

2021 fue un año bastante decente para Nintendo. No solo su consola Switch recibió el mérito de juego del año en El Poporo de Oro a nombre de Metroid Dread. Sino que franquicias como Pokémon Snap, Mario Golf, Mario Party y WarioWare volvieron con algunos de sus mejores exponentes en la máquina híbrida.

Cabe aclarar que, si bien esta lista mencionamos 10 de los juegos más esperados para Nintendo Switch en 2022, hablamos de los anuncios que conocemos. En el transcurso del año suelen presentarse lanzamientos inesperados o con menos tiempo de espera tras su revelación. En estos se pueden incluir juegos de Nintendo como triple A de otros estudios.

Estos son los juegos que debes tener en cuenta para preparar tus bolsillos, varios de ellos obligatorios para un propietario de Switch.

En Pokémon Legends: Arceus, los jugadores conocerán la extensa región de Hisui. Se trata del Sinnoh del pasado, mucho antes que todos los conocidos paisajes y ciudades que se pueden ver en Pokémon Diamond / Pearl (y sus ‘remakes’ para Switch) existiesen. Los entrenadores emprenderán su aventura para crear la primera Pokédex de esta región, llena de naturaleza exuberante con el imponente Monte Corona en su corazón.

Nada parecido al Sinnoh que todos conocemos. Tampoco a otros juegos principales de Pokémon. Este será oficialmente el primer mundo abierto de la franquicia donde el énfasis es la captura de Pokémon salvajes y el combate de Pokémon señoriales. Que Arceus nos acompañe con su presencia en Nintendo Switch durante 2022.

Triangle Strategy (4 de marzo)

Se ve como el arte de Octopath Traveler, se mueve en 2D-HD como Octopath Traveler, tiene la misma fuente en su título pero no es de los mismos desarrolladores de Octopath Traveler, siendo Artdink (A-Train) en su lugar. Esta nueva propuesta de Square Enix es un producto similar pero no directamente relacionado con el fabuloso JRPG de 2018.

Producido por Tomoya Asano (Bravely Default), Triangle Strategy goza de mapeados isométricos y el género de estrategia táctica por turnos. Es inevitable no captar las comparaciones con Final Fantasy Tactics, como en su tiempo las de FFVI con Octopath Traveler.

Chocobo GP (10 de marzo)

¿Por qué un Chocobo necesitaría ruedas para competir en carreras? No lo sabemos. Hace mucho tiempo en la consola PlayStation se dieron cita varias personalidades del mundo Final Fantasy para disputar competencias al estilo de Mario Kart 64, Diddy Kong Racing y Crash Team Racing, los más populares de su época. Una década atrás a la actual también hubo planes de lanzar una secuela titulada «Chocobo Racing 3D» para la portátil 3DS, pero fue cancelada por Square Enix.

Ahora es oficial que Chocobo y su combo vuelven a las pistas de carreras con nuevos escenarios, personajes y vehículos. Un justo descanso a Mario Kart 8 Deluxe en el caso de Nintendo Switch y con todo el sabor que solo Final Fantasy puede dar. Por lo menos mientras llega un «Mario Kart 9«.

Kirby and the Forgotten Land ( segundo trimestre 2022)

La bola rosada de HAL Laboratory devoradora de poderes no deja de sacar juegos. Esta nueva entrega, sin embargo, promete ser especial en Nintendo Switch ya que avanza en el género plataformas 3D tras su lejana incursión en Kirby 64: The Crystal Shards. La enorme diferencia es que Kirby salta a un mundo abierto en una desconocida civilización, bastante moderna para lo visto en otras entregas. Con excepción de Planet Robobot.

En cierta forma es el equivalente a Super Mario Odyssey para Kirby. O por lo menos es lo que podemos apreciar en su postapocalíptico entorno que fuera de broma, recuerda a The Last of Us con toda la vegetación creciente sobre la urbe. Una interesante propuesta para Nintendo Switch en 2022.

Si había una franquicia de Intelligent Systems que pedía a gritos su retorno era Advance Wars. El descomunal éxito de Fire Emblem resurgiendo de las cenizas hizo que su colega de estrategia táctica por turnos cayera en el olvido. Por fortuna, E3 2021 fue el espacio que sorprendió a los fanáticos de Advance Wars, con el anuncio de estos ‘remakes’ de los dos juegos para Game Boy Advance en un mismo paquete.

WayForward es el grandioso estudio encargado de renovar esta saga en Nintendo Switch. Su lanzamiento estaba planeado para el pasado diciembre. Pero no molesta su aplazamiento desde que sea para agregarle mayor calidad de la que ya hacían gala los títulos originales.

La secuela de Mario + Rabbids: Kingdom Battle expande sus horizontes con nuevos personajes y escenarios multiversales. Mario, Luigi, Peach y sus versiones Rabbids continúan activos en esta aventura galáctica. A ellos se suma una Rabbid inspirada en Rosalina para combatir a una fuerza cósmica poderosa llamada Cursa.

Nuestros particulares protagonistas viajarán de planeta en planeta en una nave espacial. Afortunadamente también contarán con la compañía y ayuda de los Sparks, una fusión de los Lumas con los Rabbids. Las referencias a Super Mario Galaxy están a la orden del día, no descartamos que Bowser tenga alguna participación.

Splatoon 3 (fecha sin definir)

A pesar de contar con una secuela activa en Switch del juego de Wii U, Splatoon 3 prepara sus pistolas de pintura y tentáculos para Nintendo Switch en 2022 en un ambiente postapocalíptico, por lo que se puede observar en su primer avance.

Visualmente no hay un cambio muy drástico (como tampoco se denota entre Wii U y Switch, sinceramente), pero esta tercera entrega promete nuevas armas como un arco y mejoras a otras ya tradicionales. No creeríamos que la base de fanáticos de Splatoon sea tan alta, pero es una IP moderna a la que le ha ido muy bien. El hecho que vayan para un tercer juego en seis años es más que meritorio.

Bayonetta 3 (fecha sin definir)

Hideki Kamiya estuvo dando largas a la revelación de un nuevo avance de Bayonetta 3, tanto que muchos pensaron en un desarrollo con problemas. Estas dudas quedaron resultas durante un Nintendo Direct donde la bruja de Umbra volvió con nuevo atuendo y peinado. Pero hay algo extraño en esta nueva Bayonetta, pues parece más una versión adulta de Cereza (quien se supone es Bayonetta niña) y el misterio de la Bayonetta original se incrementa.

Le sigue lo de siempre, una invasión de ángeles, luchas contra demonios y alianzas infundadas, pero el principal tema de interés es si en esta tercera entrega controlaremos una nueva protagonista. O quizás dos versiones de Bayonetta, por qué no.

Esta segunda entrega de Breath of the Wild, primera exclusiva de Switch, tiene una labor monumental por delante. El juego original ha sido uno de los más revolucionarios en la industria, por hacer en los mundos abiertos algo que otros no habían conseguido: una mayor interactividad. Vegetación y madera que se prende fuego, montañas completamente escalables, libertad total de exploración sin muros invisibles… es altamente satisfactorio.

Tomando notas de Skyward Sword, la secuela nos llevará de nuevo a los cielos de Hyrule en una debutante verticalidad exploratoria. Entre los nuevos elementos jugables, se prevé un accesorio en el brazo de Link para controlar el flujo del tiempo. El resto es un secreto bien guardado por Nintendo, pero confiamos en que pueden volver a sorprendernos como en 2017. Quizás Nintendo Switch lo verá a finales de este 2022.

Metroid Prime 4 (poco probable para 2022)

Dado el buen año de Metroid Dread y el retorno estelar de la bella cazarrecompensas Samus Aran en su quinta entrega canónica, es posible que 2022 sea un año de descanso mientras Retro Studios continúa en el «redesarrollo» de Metroid Prime 4. En enero del 2019, el equipo a cargo de Kensuke Tanabe fue reemplazado por el estudio que dio vida a la trilogía Prime. Tanabe continúa liderando la producción.

En el concepto original, Metroid Prime 4 sería una aventura en primera persona más cercana al primer juego de esta serie ‘spin-off’. Una nueva historia que conectaría al universo Prime y lo llevaría a nuevas direcciones. No sabemos si seguirán por este mismo camino, lo más probable es que sea la carta fuerte para 2023, pero incluimos al juego en esta lista porque es imposible negarlo.

