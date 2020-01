By

Parece mentira. Más de siete años después del lanzamiento de su primer episodio, Kentucky Route Zero finalmente recibirá su quinta y última parte. Pero no serán solo los usuarios de PC quienes van a poder experimentar completa esta bizarra historia, pues Annapurna Interactive ha anunciado que también llegará a consolas bajo el nombre Kentucky Route Zero: TV Edition.

Este curioso juego independiente cuenta la historia del dueño de una tienda de antigüedades. Cuando se dispone a hacer su última entrega, conoce a varios personajes muy extraños que cambian nuestra percepción de la ‘América profunda’. Se trata de un aventura gráfica con una historia de realismo mágico y una interesante ambientación.

Este tráiler nos da una mirada al curioso tono que tiene Kentucky Route Zero. Sí, el perro con sombrero también es importante. No esperen una narrativa tradicional, pero tampoco lo dejen de lado por eso. A pesar de no estar completo, fue elegido como uno de los mejores juegos de la década pasada por publicaciones como Polygon.

Esta versión para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch llegará a las tiendas digitales el 28 de enero de 2020. Ese es el mismo día que el capítulo cinco será puesto a disposición de los usuarios de PC mediante Steam.

Fuente: canal oficial de Annapurna Interactive en YouTube