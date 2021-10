En anticipación a la actualización 2.5 de League of Legends: Wild Rift, Alan Moore y Catarina Macedo —director del MOBA y líder de crecimiento, respectivamente— han revelado en un directo las novedades más importantes que llegarán en los próximos meses. A continuación, hemos listado todo que que deben saber sobre la versión 2.5 de Wild Rift.

¿Cuándo estará disponible la versión 2.5 de League of Legends: Wild Rift?

La versión 2.5 de League of Legends: Wild llegará este 14 de octubre.

¿Qué campeones arribarán?

Gracias a la actualización 2.5, los jugadores de League of Legends: Wild Rift podrán elegir a 3 nuevos campeones. Uno de estos será Veigar, maestro de las artes oscuras especializado en control de masas. Otro será Caitlyn, la Sheriff de Piltóver y especialista en trampas. Por último se encuentra Jayce, formidable tanto a corta como larga distancia. Mientras que Veigar llegará este 14 de octubre, Caitlyn y Jayce no estarán disponibles hasta el mes de noviembre.

¿Qué aspectos llegarán?

Los siguientes aspectos estarán disponibles por medio del parche 2.5 de Wild Rift:

Kai’Sa Dragón de la Laguna

Maestro Yi Dragón Céfiro

Brand Dragón Eterno

Aurelion Sol Dragón de la Tormenta

Ashe Dragón Feérico

Irelia Cuchillas Divinas

Riven Espada Valiente

Nami Báculo Esplendoroso

Janna Embrujada

Wukong del Inframundo

Leona Eclipse Solar

Caitlyn Cazadora de Cabezas

Veigar Villano Soberbio

¿Qué eventos llegarán con la actualización 2.5 de Wild Rift?

Alan Moore ha confirmado dos eventos que llegarán con la versión 2.5 de Wild Rift. Uno de estos será Camino de los Dracomantes, en el cuál debutarán las mencionadas apariencias de dragón. El otro estará basado en Arcane, la primera serie animada de League of Legends.

¿Qué actualizaciones de jugabilidad llegarán con el parche 2.5 de League of Legends: Wild Rift?

La versión 2.5 de League of Legends: Wild Rift traerá varias novedades en materia de jugabilidad. En primer lugar, implementará un segundo Heraldo de la Grieta que aparecerá en el juego tardío para incentivar las peleas en equipo no centradas en el dragón. Con el fin de balancear esta adición, Riot Games retrasará la aparición inicial del Barón Nashor. De esta forma, los dos Heraldos de la Grieta podrán atraparse antes de que aparezca el mencionado Barón. Como si lo anterior no fuera suficiente, Riot también aumentará el oro que otorgan.

La actualización 2.5 también supondrá el debut de los gremios en League of Legends: Wild Rift. Los jugadores del MOBA para dispositivos móviles podrán crear uno a partir del nivel 9 y sus miembros podrán colaborar para ganar recompensas exclusivas. Sin embargo, con el fin de regular la creación de gremios, estos tendrán un costo de 400 Monedas Poro o 200 Wild Cores.

Esta membresía tiene varias ventajas. Además de que el logo del mismo aparecerá en el perfil de sus jugadores y la tabla de clasificaciones, estos podrán conversar en un chat grupal. No menos importante, los gremios podrán enfrentarse entre sí gracias a Gremio versus Gremio.

En este modo, cada gremio debe tratar de conseguir el mayor número de suministros. Cada semana habrá 4 misiones comunitarias. En la medida que más miembros de un mismo gremio completen estas misiones juntos, obtendrán más suministros. Sin embargo, estarán armados o desarmados dependiendo de la semana. Estos últimos deberán jugar con sus compañeros armados para conseguir suministros y ser armados. No obstante, el gremio con la menor cantidad de suministros tendrá la oportunidad de sabotear a sus rivales. Este último esfuerzo para quedar en la cima requiere de un equipo de 5 jugadores de un mismo gremio.

Al triunfar en GvG, el gremio podrá hacerse con recompensas estéticas para personalizar el gremio y demás. Estas incluyen chucherías, Emblemas Poro,emblemas y mucho más.

¿Qué cambios recibirá el modo ARAM?

El Brote del Vidente llegará al Abismo de los Lamentos con el parche 2.5 de Wild Rift.

¿Qué llegará con el Wild Pass de la temporada 3 de Wild Rift?

En octubre, un nuevo Wild Pass estará disponible. Este concederá acceso a Tristana Hexploradora. Adicionalmente, se añadirán más recompensas a la versión gratuita.

¿Qué actualizaciones de emparejamiento llegarán con la versión 2.5 de League of Legends: Wild Rift?

A partir de la actualización 2.5 de Wild Rift, los emparejamientos se basarán exclusivamente en el índice de emparejamiento de los jugadores. El rango no influirá en lo absoluto.

¿Qué cambios de accesibilidad llegarán a Wild Rift con el parche 2.5?

Además de mejorar la interfaz para que todos sus elementos sean más distinguibles, la versión 2.5 de League of Legends: Wild Rift añadirá la opción de transmitir directamente en Twitch.

Wild Rift ya está disponible para dispositivos Android y iOS. De no haberlo hecho, recomendamos leer nuestra guía para jugar el MOBA para dispositivos móviles.

Fuente: League of Legends: Wild Rift LATAM