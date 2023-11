Sega y el estudio Ryu Ga Gotoku han compartido nueva información, la cual detalla elementos del sistema de combate de Like a Dragon: Infinite Wealth. Entre la información compartida por el estudio a cargo del desarrollo de la franquicia Like a Dragon se destaca el uso delos comandos, el sistema de trabajos y los trabajos exclusivos de algunos de los personajes jugables de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Recuerden que en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se encuentra una demostración especial de Infinite Wealth.

¿Cuáles son las novedades del sistema de combate o pelea en Like a Dragon: Infinite Wealth?

Una de las novedades que detalla el estudio Ryu Ga Gotoku es que en las batallas o combates de Like a Dragon: Infinite Wealth, los jugadores podrán mover —en un rango definido— a los personajes que controlen durante el turno. Esto es fundamental para disminuir la distancia ante los enemigos y por ende incrementar el daño que nuestro ataques propinen.

Adicionalmente, en Like a Dragon: Infinite Wealth se ha incrementado la cantidad de objetos que sepodrán usar como apoyo en el ataque durante los combates. Entre estos se encuentran bicicletas, carteles, señales e incluso algunos objetos cuentan con propiedades que hacen que exploten al contacto con el oponente.

Ataques de area de efecto en Like a Dragon: Infinite Wealth

Los ataques de area de efecto en Like a Dragon: Infinite Wealth, son aquellos que afectan a los enemigos que esten cerca a nosotros en una linea recta.Estos ataques son ideales para lidear con grupos de enemigos.

En Like a Dragon: Infinite Wealth, los golpes de derribo, combinados y los ataques perfectos han sido mejorados para que tengan más usos en la batalla. Los ataques de derribo ahora pueden infligir daño adicional si se realizan contra paredes o objetos —algunos de estos podrían explotar—. Estos ataques, también pueden hacer que los enemigos choquen entre sí, lo que puede ser muy útil para eliminarlos rápidamente.

Los ataques combinados ahora son mucho más poderosos que los ataques normales. Se pueden realizar cuando un personaje se encuentra cerca de un aliado con el que tenga una fuerte conexión. Los ataques perfectos ahora pueden asestar golpes extra o cambiar la dirección del ataque. Se pueden realizar presionando el botón correcto en el momento adecuado.

Con esta habilidad, los enemigos más debiles que nosotros serán derrotados en un instante y nos darán menos experiencia.

Novedades de los trabajos en Like a Dragon: Infinite Wealth

El sistema de cambio de trabajo ha sido rediseñado para permitir a los jugadores personalizar aún más el estilo de lucha de sus personajes. Ahora hay una gran cantidad de nuevos trabajos para elegir, cada uno con sus propias habilidades y fortalezas únicas. Sin embargo, algunos personajes tendrán trabajos únicos. Por ejemplo, Kiryu tiene el trabajo llamado «El Dragon de Dojima» y se cracteriza por tener tres estilos de pelea que podremos cambiar según nuestra conveniencia.

Los diferentes estilos de Kiryu, le permiten golpear rapido, potente y usar agarres contra sus enemigos.

Otros personajes y sus trabajos principales:

Ichiban Kasuga – Heroe : Un estilo de batalla versátil que blande un bate para desatar una variedad de técnicas ofensivas. Además este trabajo alienta a sus compañeros e incrementa sus estadisticas.

: Un estilo de batalla versátil que blande un bate para desatar una variedad de técnicas ofensivas. Además este trabajo alienta a sus compañeros e incrementa sus estadisticas. Eric Tomizawa – Taxista: Armado con una llave inglesa, el Taxista utiliza su experiencia mecánica para manipular la electricidad y el agua. A diferencia de Ichiban, Tomizawa afecta las estadisticas de ataque y defensa de los enemigos.

Armado con una llave inglesa, el Taxista utiliza su experiencia mecánica para manipular la electricidad y el agua. A diferencia de Ichiban, Tomizawa afecta las estadisticas de ataque y defensa de los enemigos. Chitose Fujinomiya – Heredera: este estilo de combate que utiliza varias disciplinas, centradas en la danza, para manipular a los enemigos. Chitose cuenta con ataques rápidos y algunos de ellos pueden afectar el desempeño del ataque y agilidad de los enemigos.

– este estilo de combate que utiliza varias disciplinas, centradas en la danza, para manipular a los enemigos. Chitose cuenta con ataques rápidos y algunos de ellos pueden afectar el desempeño del ataque y agilidad de los enemigos. Yu Nanba – Sin techo : Un estilo de combate que utiliza paraguas y bastones para desencadenar un surtido de técnicas, parecido al de un mago. El vagabundo puede palomas y un lanzallamas con una botella de alcohol que se caracterizan por lo amplia de la zona de ataque.

– : Un estilo de combate que utiliza paraguas y bastones para desencadenar un surtido de técnicas, parecido al de un mago. El vagabundo puede palomas y un lanzallamas con una botella de alcohol que se caracterizan por lo amplia de la zona de ataque. Koichi Adachi – Detective: Un poderoso estilo de combate que utiliza porras y posee técnicas para romper la guardia del oponente. Las habilidades de este trabajo hacen que este personaje sea el escudo del grupo.

– Un poderoso estilo de combate que utiliza porras y posee técnicas para romper la guardia del oponente. Las habilidades de este trabajo hacen que este personaje sea el escudo del grupo. Tianyou Zhao – Mafia: Un estilo de batalla implacable que blande sables para acuchillar a los enemigos. Este e sun estilo netamente agresivo.

Nuevos trabajos

Además de los trabajos exclusivos de personajes hay una serie de nuevos trabajos disponibles para todos los personajes, los cuales son:

Samurai : Habilidad: Flecha ardiente

: Aquanut Habilidad: Cresting Carver

Desperado Habilidad: Lazo salvaje

Kunoichi Habilidad: Jutsu de clon de sombra

Housekeeper Habilidad: Brecha de burbuja

Geodancer Habilidad: Patada Kolohe



Vía: Gematsu