Además de jugar en varias máquinas de arcade en el Sega Club, en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name también podemos recordar viejos tiempos con la selección de juegos de Master System. Así que en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden conoceremos dónde está el Master System y los juegos que hay que recolectar para completar logro o trofeo «Retro Gamer» de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

El trofeo o logro «Retro Gamer» de Like a Dragon Gaiden se consigue al probar cinco (5) juegos diferentes en la «Master System». Sin embargo, los jugadores solo deben recolectar uno. Ya que, cuándo encontramos la consola de tercera generación de Sega ella ya tiene cuatro (4) juegos —o cartuchos para seguir con la onda retro de la misión—.

Índice de la ubicación de la consola Master System y los juegos o cartuchos en Like a Dragon Gaiden

¿Dónde está la consola Master System en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Lo primero que debemos saber para desbloquear el logro «Retro Gamer» en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es conocer dónde está la Master System. Afortunadamente, Like a Dragon Gaiden al inicio del capítulo tres nos deja cerca de la ubicación. La consola Master System en Like a Dragon Gaiden se encuentra en escondite de la facción Daidoji.

Una ves sepamos donde vamos a jugar es hora de recolectar los juegos para desbloquear el logro o trofeo «Retro Gamer» de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Lista y ubicación de los juegos de Master System en Like a Dragon Gaiden

Sega ha incluido la pantalla del Master System que pedia insertar un juego o cartucho en ambas versiones de la consola.

Desde el comienzo del capítulo 3 de Like a Dragon Gaiden encontraremos los juegos Fantasy Zone, Secret Command, Penguin Land y Maze Hunter 3-D disponibles en el Master System. Sin embargo, tendremos que conseguir los otros ocho (8) para completar la lista de 12 juegos de Master System que vienen en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Ubicación de los juegos de Master System en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name:

Dónde está Galaxy Force en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La primera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Galaxy Force, el cual se puede comprar en la casa de empeños Ebisu de Sotenbori a ¥5.500.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Galaxy Force en Like a Dragin Gaiden.

Cuál es la ubicación de Quartet en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La segunda ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Quartet, el cual se puede comprar en el casino del castillo por 2.500 fichas.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Quartet en Like a Dragin Gaiden.

Dónde está Global Defense en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La tercera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Global Defense, el cual se puede comprar el salón de juegos del castillo por 2.500 puntos.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Global Defense en Like a Dragin Gaiden.

Cuál es la ubicación de Alien Syndrome en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La tercera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Alien Syndrome, el cual se puede obtener al conseguir la llave del casillero de sotenbori F1 y abrirlo en la entrada del puente Bishamon que conecta con el oeste de Shofukucho. Esta llave esta ubicada en el escondite de los Daidoji y está disponible desde el capítulo 3 de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Ubicación en el mapa —dentro del escondite de los Daidoji— donde está el juego de Master System Alien Syndrome en Like a Dragin Gaiden.

Dónde está Fantasy Zone II en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La tercera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Fantasy Zone II, el cual se puede obtener al conseguir la llave del casillero de sotenbori F4 y abrirlo en la entrada del puente Bishamon que conecta con el oeste de Shofukucho. Esta llave esta ubicada al sur de Shofukucho en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Alien Syndrome en Like a Dragin Gaiden.

Cuál es la ubicación de Enduro Racer en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La tercera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Enduro Racer, el cual se puede obtener al conseguir la llave del casillero de sotenbori I4 y abrirlo en la entrada del puente Bishamon que conecta con el oeste de Shofukucho. Esta llave esta ubicada al oeste del paseo de Sotenbori en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Enduro Racer en Like a Dragin Gaiden.

Dónde está Flicky en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La tercera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Flicky, el cual se puede obtener encima de una de las sombrillas del oeste del paseo de Sotenbori en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Flicky en Like a Dragin Gaiden.

Cuál es la ubicación de Alex Kidd Miracle World en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La tercera ubicación de un juego de Master System en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la del cartucho de Alex Kidd Miracle World, el cual se puede obtener encima de una de las sombrillas del frente del casino en la calle central del castillo en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Ubicación en el mapa donde está el juego de Master System Alex Kidd Miracle World en Like a Dragin Gaiden.

Lista de Juegos de Master System en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name