[Rumor] Starfield y otros juegos exclusivos de Xbox llegarían a PlayStation

Cada vez son más fuertes los rumores que dicen que Microsoft daría un giro de 180 grados a su estrategia de videojuegos. Parece un hecho que Hi-Fi Rush —un juego hasta ahora exclusivo para Xbox y PC— saldrá para consolas PlayStation y para Nintendo Switch, pero eso no es todo porque se dice que Starfield, Sea of Thieves e incluso Halo Infinite e Indiana Jones y el cran círculo podrían salir para PS5.

La publicación XboxEra, conocida por informantes como Nick ‘Shpeshal_Nick’ Baker que suelen revelar información anticipada bastante acertada, publicó una supuesta información ‘exclusiva’ al respecto. Según ellos, fuentes confiables dicen que Microsoft planea lanzar Starfield para PS5 después de sacar la ya anunciada expansión ‘Shattered Space’ para el juego este año. También habrían hecho una «inversión adicional» en kits de desarrollo de PS5 para sus estudios.

Según los rumores, Halo Infinite podría llegar a PS5

Si esto resulta verdad, sería un cambio bastante radical en la estrategia de Microsoft, que hizo inversiones multimillonarias en estudios como Bethesda y Activision Blizzard precisamente para quedarse con grandes títulos exclusivos para sus consolas. De acuerdo a los informantes no todos dentro de Xbox están felices con esta decisión, pero habrían considerado que recuperar el dinero que no ganaron por no sacar juegos en PlayStation (PS5) y Switch es más importante.

Este rumor cobró fuerza días después de la «masacre laboral» que resultó en el despido de casi 2000 empleados de Activision Blizzard y otros estudios de Xbox. Esta horrible situación despertó voces que alegan que Microsoft no está nada contento con los resultados económicos de su división de videojuegos a pesar de sus inversiones de miles de millones de dólares. Eso habría forzado a las directivas a cambiar su estrategia de exclusividades y lanzamientos.