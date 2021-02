Ubisoft se tomó su tiempo, pero finalmente reveló la nueva fecha de lanzamiento del largamente esperado (y largamente aplazado) modo multijugador en línea de Watch Dogs: Legion. Este juego salió originalmente a la venta en octubre de 2020 y nos pone en control de un grupo revolucionario en un Londres controlado por una fuerza policial autoritaria. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Esta modalidad permitirá a cuatro jugadores participar juntos en varias formas de juego. Entre ellas están ‘Operaciones Tácticas’, en la que tendremos que superar juntos una serie de intensas misiones, y juego cooperativo en el mundo abierto. También podremos enfrentarnos hasta con siete jugadores más en ‘Spiderbot Arena’, donde pondremos a combatir a los pequeños y útiles robots.

Mediante un comunicado oficial, Ubisoft reveló la fecha en que podremos disfrutar de todo el contenido multijugador de Watch Dogs: Legion. Será el 9 de marzo de 2021. ¡No falta mucho!

Últimamente se ha vuelto común que los títulos AAA salgan a la venta sin los prometidos modos multijugador, solo para que estos lleguen algunos meses después. En este momento también nos encontramos esperando la opción para varios jugadores de The Last of Us Part II, el cual salió a la venta hace más de ocho meses. Tampoco sabemos exactamente cuándo tendremos el anunciado modo multijugador de Cyberpunk 2077.

Via: Eurogamer

Fuente: Ubisoft