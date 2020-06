A pesar de que Mundo de Tinieblas, la popular serie de juegos de rol de mesa, cuenta con una gran cantidad de títulos, la popularidad de Vampiro: La Mascarada parece consumirlo todo. En este momento estamos esperando al menos tres videojuegos basados en estos chupasangre y uno sobre los Hombres Lobo de El Apocalipsis.

Pero las demás criaturas no se van a quedar atrás. Fast Travel Games, un estudio enfocado en títulos para realidad virtual como Budget Cuts y The Tale of the Stolen Pets, ha anunciado su primer juego de terror. Este estará basado en una de las propiedades del Mundo de Tinieblas. Se trata de Wraith: The Oblivion – Afterlife.

Entre todos los títulos de Mundo de Tinieblas, Wraith: El Olvido es reconocido por ser el más terrorífico y complejo. En este controlamos fantasmas que habitan la tierra de los muertos y deben hacer lo posible por mantener sus vínculos con el mundo de los vivos para no ser absorbidos por una poderosa fuerza llamada ‘el olvido’.

Arte de Wraith: The Oblivion – Haunting Shadows

En el comunicado de prensa, Erik Odeldahl —director creativo de Fast Travel Games— dice que se inspiraron en títulos como Amnesia: The Dark Descent y Alien: Isolation. ¿Será que vamos a controlar a un fantasma atormentado por fuerzas aún más aterradoras?

Vamos a conocer más sobre Wraith: The Oblivion – Afterlife en agosto, cuando se revele un tráiler de jugabilidad. Este título llegará a PlayStation VR y las principales plataformas de realidad virtual en PC.

Via: Gematsu

Fuente: Fast Travel Games