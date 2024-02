Netcode Warriors: un arena fighter con diseños de los ilustradores de Digimon

La desarrolladora independiente Son Studios ha anunciado el juego de pelea —arena fighter— llamado Netcode Warriors. Este arena fighter cuenta con diseños inspirados en el ‘anime’, los cuales están a cargo de Kenji Watanabe y Soh Morimiya. Estos ilustradores son conocidos por trabajar en la franquicia Dijimon.

Cabe resaltar que, según el tráiler, el primer juego de Son Studios tendrá el netcode conocido como ‘rollback’. Esto es una gran noticia, ya que este netcode es esencial para un juego que apunta a ser competitivo.

¿Qué sabemos de Netcode Warriors?

Gracias al primer tráiler vemos que este es un juego de lucha perteneciente al subgénero «arena fighter». En esta clase de juegos, los peleadores luchan en una arena en tres dimensiones y la cámara sigue su espalda. Según Son Studios, Netcode Warriors busca ser un juego competitivo. Así que, suponemos que su profundidad estará a la altura de juegos como Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On y no la a de Jump Force. Desafortunadamente, la gran mayoría de arena fighters se parecen más al segundo. Así que debemos esperar para ver qué tan competitivo será Netcode Warriors.

Son Studios describe la historia de Netcode Warriors de la siguiente manera:

«Sumérgete en la historia de Netcode Warriors, donde nuestros personajes descubren un nuevo mundo que tiene el potencial de cambiar sus vidas, pero no son los únicos y tendrán que luchar para alcanzar sus sueños y sobrevivir».

¿Qué modos tendrá el juego?

Según Son Studios , su juego tendrá un modo arcade, multijugador en línea, multijugador local y los clásicos modos entrenamiento y supervivencia. Por el momento, Netcode Warriors ha sido anunciado solo para Steam y no cuenta con una fecha de lanzamiento. Así que hay que estar pendiente para conocer más noticias de este nuevo juego de pelea.

Fuente: cuenta oficial de Son Studios en YouTube