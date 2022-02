Nintendo Direct (09/02/2022): todos los anuncios y juegos presentados

Por medio de su más reciente Nintendo Direct (09/02/2022), la gran N presentó varios anuncios y juegos que sorprendieron a más de uno. Hemos dedicado notas independientes a algunos de los más importantes o que genuinamente nos atraparon con los pantalones abajo.

Sin embargo, estos no fueron los únicos anuncios y juegos presentados en el Nintendo Direct del 09/02/2022. A continuación, podrán encontrar las otras cosas que aparecieron en el evento.

¿Qué anuncios y juegos se presentaron en el Nintendo Direct (09/02/2022)?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Ambientado en el mismo universo que Three Houses, Fire Emblem Warriors: Three Hopes permitirá tomar control de conocidos personajes del juego de 2019 en multitudinarios combates con elementos estratégicos. La historia mostrará un desarrollo y desenlace diferentes al conflicto entre las tres facciones de Fódlan presentado en Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes llegará exclusivamente a Switch el 24 de junio de 2022.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

El juego de estrategia de WayForward por turnos finalmente tiene una fecha de lanzamiento: 8 de abril de 2022. Para saber más sobre este título, recomendamos leer nuestro esencial.

Splatoon 3

Por medio de un adelanto, Nintendo presentó el modo de juego cooperativo Salmon Run: Nueva ofensiva. En este, un equipo de cuatro deberá lidiar con hordas de salmónidos mientras recolectan huevos. Sin embargo, también enfrentarán a toda clase de jefes a medida avancen. Trabajo en equipo será necesario para sobrevivir a esta andanada de amenazas.

FRONT MISSION 1st: Remake

Un ‘remake’ del clásico juego de rol táctico de G-Craft y Square Enix llegará a Nintendo Switch durante el tercer trimestre de 2022. Como si no fuera suficiente, la secuela de 1997 también recibirá posteriormente un ‘remake’. Sin embargo, aún se desconoce el marco de lanzamiento.

Disney Speedstorm

De la mano de los creadores de la franquicia Asphalt, Disney Speedstorm reunirá a icónicos personajes de Disney y Pixar en competencias de velocidad. Cada corredor poseerá habilidades únicas que lo distinguirán en la pista de carreras. Más importante, el juego será ‘free-to-play’. No solo eso, sino que que recibirá nuevas temporadas y tendrá multijugador local y en línea.

Disney Speedstorm llegará a Nintendo Switch durante el tercer trimestre de 2022.

Star Wars: The Force Unleashed

Conocido por revitalizar otros clásicos de la franquicia de ciencia ficción, Aspyr remasterizará la versión para Wii de Star Wars: The Force Unleashed. Llegará a Switch el 20 de abril de 2022.

SD Gundam Battle Alliance

Este RPG de acción se desarrolla en el G: Universo, un mundo en el que la historia oficial de Gundam cambia de manera impredecible. Para corregir las distorsiones, los jugadores liderarán un escuadrón de tres Mobile Suits y pilotos de toda la franquicia. Más allá del hecho de que el combate será en tiempo real, se desconocen detalles específicos sobre la jugabilidad.

SD Gundam Battle Alliance llegará a Nintendo Switch en algún momento de 2022.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

¡El rumor resultó siendo verídico! Esta edición remasterizada del aclamado JRPG de 1999 no solo llegará con todos los contenidos del lanzamiento original, sino que vendrá con Radical Dreamers – El tesoro prohibido (1996). Esta aventura de texto, que durante décadas fue exclusiva para el periférico Satellaview, supone la base de toda la historia de Chrono Cross.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition llegará a Nintendo Switch el 7 de abril.

Kirby and the Forgotten Land

Un nuevo adelanto de jugabilidad deja ver los enemigos a los que Kirby hará frente y, más importante, algunas de las nuevas habilidades del protagonista. Esto se debe a que no solo podrá absorber enemigos, sino objetos de los escenarios. Estos incluyen carros, conos de tráfico y máquinas expendedoras. Kirby podrá utilizar las propiedades de dichos objetos.

Kirby and the Forgotten Land llegará exclusivamente a Switch el 25 de marzo de 2022.

MLB The Show 22

La última entrega de la popular franquicia de béisbol también llegará a Nintendo Switch el 5 de abril de 2022. Los jugadores no solo podrán llevar a su equipo hasta la cima en el modo Road to the Show, sino que podrán crear su propia colección de cartas con Diamond Dynasty. Por supuesto, también será posible competir en línea contra los equipos de otros jugadores.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Con motivo del aniversario 25 de Klonoa, Bandai Namco aprovechó el Nintendo Direct (09/02/2022) para anunciar una compilación de las dos primeras entregas de la franquicia. Ambas llegarán completamente remasterizadas para Nintendo Switch el 8 de julio de 2022.

Live A Live

Por décadas una exclusiva japonesa de Super Famicom, el RPG táctico de culto Live A Live finalmente llegará a Occidente por medio de una remasterización en HD-2D. En control de 7 héroes de épocas distintas, los jugadores deberán salvar el espacio-tiempo de una catástrofe.

Live A Live llegará a Nintendo Switch el 22 de julio de 2022.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

La última entrega de la franquicia musical llegará a Switch en 2022. Una vez lanzada, los jugadores podrán pagar por un servicio de suscripción que les ofrecerá más de 500 canciones.

Demo gratuita de Triangle Strategy

¡La demo de prólogo de Triangle Strategy ya está disponible! Esta permite que los usuarios de Nintendo Switch jueguen hasta el capítulo 3 y trasladen su progreso al juego completo.

Metroid Dread

Desde hoy, los jugadores pueden descargar una actualización que contiene dos nuevos niveles de dificultad: Novato, que otorga recuperación aumentada, y Dread, en el que Samus morirá de un golpe. El reciente parche también actualiza la demo del juego. En abril, otra actualización añadirá un modo ‘Boss Rush’. Este permitirá luchar contra los jefes en sucesión.

Earthbound & Earthbound Beginnings

A partir de hoy, los usuarios suscritos al servicio Nintendo Switch Online pueden jugar sin costo alguno dos aclamados clásicos de la gran N: Earthbound y Earthbound Beginnings.

Zombie Army 4: Dead War

El juego de zombis estará disponible para Nintendo Switch el 26 de abril de 2022.

GetsuFumaDen: Undying Moon

El vistoso ‘rogue-like’ de Konami y GuruGuru ya está disponible para Nintendo Switch.

¿Qué opinan de estos anuncios y juegos presentados en el Nintendo Direct de 09/02/2022? ¡No duden en compartir sus opiniones en los comentarios!

Fuente: Nintendo Direct (09/02/2022)