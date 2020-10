Koei Tecmo y el estudio Team Ninja publicaron un llamativo tráiler que nos muestra cómo será el próximo DLC de Nioh 2. Su nombre es Darkness in the Capital y nos llevará de regreso a Kyoto (Heian) para vivir una nueva aventura.

Además de incluir una nueva historia para Nioh 2, este DLC también agregará los siguientes elementos al juego:

Nuevo tipo de arma

Un nuevo nivel de alta dificultad

Nuevos Yokai, Núcleos de Almas y habilidades

Nuevos espíritus guardianes

Más armas, armaduras y accesorios

Nuevas Artes Secretas

Nuevo nivel de rareza de equipo

Tengan en cuenta que para acceder a todo este nuevo contenido es necesario haber terminado la campaña principal del juego.

Darkness in the Capital estará disponible a partir del 15 de octubre de 2020. Es parte del Pase de Temporada de Nioh 2, que también nos da acceso al primer contenido DLC, The Tengu’s Disciple, y a un tercer paquete de contenido descargable aún no lanzado que se llamará The First Samurai.

Este juego está disponible exclusivamente para PlayStation 4 y de momento no se ha hablado de un posible lanzamiento para otras plataformas. No olviden leer nuestra reseña de este título.

Fuente: canal oficial del estudio Team Ninja en YouTube