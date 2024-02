No habrán nuevos juegos de las franquicias populares de PlayStation en 2024

Si tienen esperanzas en jugar un nuevo God of War, Horizon, Uncharted, Ratchet y Clank u otra nueva entrega de cualquiera de las franquicias más reconocidas de PS5, les tenemos una mala noticia. PlayStation reveló que no lanzará nuevos juegos de ninguna de sus series más importantes durante el próximo año fiscal que empieza en marzo de 2024. Eso significa que no veremos títulos de estas sagas al menos hasta abril de 2025.

Nos enteramos de esto gracias al tradicional reporte financiero trimestral de la compañía. Estos siempre están llenos de datos interesantes sobre los meses anteriores y los planes a futuro.

El reporte —bajo la firma del presidente, COO y CFO de Sony Hiroki Totoki— dice lo siguiente:

«Respecto al ‘software’, continuaremos produciendo trabajos de alta calidad y desarrollando juegos como servicio. Pero aunque hay grandes proyectos en desarrollo, no planeamos lanzar títulos de ninguna gran franquicia existente durante el próximo año fiscal».

Eso no significa que no habrán nuevos juegos de PlayStation Studios o exclusivos para PS5 este año. Sabemos que hay un ‘remake’ de Until Dawn en desarrollo que debería llegar en los próximos meses. En marzo, justo antes de que termine el año fiscal, saldrá Rise of The Ronin (excepto en Corea del sur).

Sony también espera que se reduzcan las ventas de la consola PS5 y las ganancias por ventas de juegos ‘first party’. Esto no se debe solo a que no lanzarán un God of War, un Horizon o un The Last of Us este año, sino también a los rumores de que se pondrá a la venta la nueva consola de Nintendo.

Que esta noticia no los preocupe, de todos modos van a salir muchos juegos para PlayStation 5 a lo largo de 2024 y el primer trimestre de 2025.