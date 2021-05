Todo parece indicar que Sega tiene grandes planes para el aniversario número 30 del popular erizo azul. Hemos escuchados rumores muy fuertes y creíbles de que pronto anunciarán una remasterización de Sonic Colors. Pero eso no es todo. Parece que también tendremos una nueva colección de juegos conocidos de Sonic.

La tienda francesa Sogamely agregó recientemente a su base de datos un título llamado Sonic Collection en versión europea para PlayStation 4. Todavía no tiene una portada ni una descripción, pero esto encaja con declaraciones hechas por algunos conocedores desde hace algunos meses. Han dicho que veremos una colección con ‘remakes’ de los primeros dos juegos de Sonic The Hedgehog realizados en el motor Retro Engine junto a otros títulos «que no han sido relanzados antes».

Pueden comenzar sus apuestas respecto a cuáles títulos podría incluir esta colección. Sabemos que algunos quieren ver versiones mejoradas de los juegos que el personaje tuvo para Nintendo Wii y de los que salieron exclusivamente para Game Boy Advance y DS.

Además de estas filtraciones, también estamos pendientes del próximo gran juego de la saga, cuya producción fue confirmada en 2019; la nueva serie animada de Netflix; y la secuela de su exitosa película.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: Sogamely