Pand Land es el próximo juego de los desarrolladores de Pokémon

El pasado 28 de diciembre de 2023, Game Freak registró la marca Pand Land en Japón, la cual fue hecha pública hoy. Aunque desconocemos sobre qué tratará el nuevo juego de los desarrolladores principales de Pokémon, tenemos dos logos diferentes registrados de Pand Land. En mayo del 2023 se dio a conocer una alianza con Private Division, estudio subsidiario fundado por Take-Two Interactive en 2017, con el objetivo de ayudar a distribuir juegos de estudios más pequeños e independientes.

Bajo el ala de Nintendo y The Pokémon Company, Game Freak no es para nada pequeño. Sin embargo, cuando se trata de sus proyectos separados es un poco más difícil venderlos. HarmoKnight, Pocket Card Jockey, Drill Dozer, Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker o Little Town Hero son algunos ejemplos. Private Division distribuirá otro próximo juego de Game Freak titulado en código ‘Project Bloom’.

‘Project Bloom’ es una nueva IP de samuráis para Game Freak dirigida por Kota Furushima. Él trabajó en Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon, Sword / Shield y Legends: Arceus. Como director de ‘Project Bloom’ en Game Freak, afirma que es una oportunidad para crear una IP fresca y completamente diferente.

Game Freak no ha hecho un anuncio oficial al respecto de Pand Land, así que su temática y género serían solo suposiciones.

Vía: Gematsu