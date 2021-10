El pasado miércoles 27 de octubre, algunos juegos publicados por PlayStation en PC —como Days Gone, Helldivers y Guns Up!— cambiaron el nombre de su distribuidor. Ya no aparece el usual PlayStation Mobile bajo el que presentaron estas versiones de dichos títulos en Steam, sino PlayStation PC LLC.

El sitio web Video Games Chronicle pudo averiguar que este nuevo nombre fue registrado oficialmente por las oficinas de PlayStation en California, Estados Unidos, en abril de 2021. Agregan que este cambio no es más que una formalidad, pero que claramente representa las intenciones de la empresa de aumentar sus lanzamientos para PC. Si no, ¿para que crear una nueva compañía?

Durante el último año, PlayStation se ha dedicado a lanzar algunos de sus más importantes juegos de PS4 en PC, acabando con la exclusividad que tenían. Además de Days Gone, también lanzó Horizon Zero Dawn y en enero de 2022 hará lo mismo con el más reciente God of War. Actualmente, estos dos últimos aparecen en Steam con la etiqueta de PlayStation Mobile Inc. Es de esperar que también cambien pronto al nuevo distribuidor.

Pero lo que todos nos estamos preguntando es: ¿para cuándo Bloodborne y Marvel’s Spider-Man en PC?

Fuente: pagina de PlayStation PC LLC en Steam