PlayStation Plus comenzó 2020 pisando fuerte con una formidable selección de títulos para enero. Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator —que estarán disponibles para descargar hasta el 2 de febrero— debieron ser más que suficiente para ocupar los espacios libres de juego durante los primeros 30 días del año. No obstante, Sony Interactive Entertainment ha decidido sacarla del estadio nuevamente ofreciendo otra compilación imprescindible, un divertido simulador y un juego de realidad virtual.

A lo largo de febrero, los usuarios de PlayStation 4 con una suscripción vigente a PlayStation Plus podrán descargar Bioshock: The Collection, The Sims 4 y Firewall Zero Hour. Estos títulos estarán disponibles entre el 4 de febrero y el 2 de marzo.

BioShock: The Collection

¡La compilación definitiva de la franquicia BioShock! Viaja a dos distopías —Rapture, en el fondo del mar, y Columbia, en las nubes— y forma parte de tres épicas aventuras con interesantes dilemas filosóficos. Esta compilación no solo incluye tres juegos remasterizados, sino todos sus contenidos descargables y modos inéditos. ¡No duden en leer nuestra reseña!

The Sims 4

La franquicia The Sims cumplirá 20 años en febrero. ¿Qué mejor forma de celebrar que jugando la última entrega? Aunque este simulador de vida en un principio fue criticado por su falta de contenido, múltiples expansiones y paquetes de expansión han remediado eso. La última de estas introduce nuevos objetos y accesorios para hogares pequeños.

Firewall Zero Hour

Esta exclusiva de PlayStation VR es multijujador en línea táctico en el que dos grupos de cuatro debe intentar extraer los documentos del equipo contrario mientras protege los suyos. Como si no fuera suficiente, los jugadores tendrán acceso a un nuevo mapa —la plataforma petrolera— y otros contenidos gracias al estreno de la nueva temporada.

Fuente: PlayStation.Blog