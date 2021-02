El más reciente Pokémon Presents (más extenso que un Pokémon Direct) con 20 minutos de duración, evento digital liberado por The Pokémon Company un día antes del ‘Día de Pokémon’ y de cumplir 25 años la franquicia, tenía al público con unas expectativas muy confiadas en el anuncio de nuevos y tradicionales ‘remakes’, en esta ocasión dedicados a la siguiente línea de juegos en la continuidad: Diamond / Pearl.

¿Cuáles son los ‘remakes’ de Pokémon Diamante y Perla?

Tras unos minutos presentando nuevo material de New Pokémon Snap, secuela del clásico de Nintendo 64 que finalmente llega el próximo 30 de abril a Nintendo Switch, The Pokémon Company reveló lo tan rumoreado durante años y meses, que los ‘remakes’ de Sinnoh para Switch arribarán a finales de este año por partida doble bajo los títulos Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, Diamante Brillante y Perla Reluciente en español.

Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, sin embargo, se alejan del estilo que llevaban los ‘remakes’ en 3D de la saga y optan por un diseño más chibi. Game Freak no está a cargo de estas entregas sino el estudio Ilca, bajo la dirección de Junichi Masuda y Yuichi Ueda. Es un regreso en forma a la región de Sinnoh, sin alejarse de los juegos originales para Nintendo DS de 2006-2007 y abriendo paso no solo a una nueva generación de jugadores, sino a una nueva era de Pokémon.

Gracias a Arceus.

¿Qué es Pokémon Legends: Arceus?

Pokémon Legends: Arceus es el juego en el que Game Freak está enfocando todos sus esfuerzos respecto a Pokémon y, por qué no decirlo, su presupuesto. Si Pokémon Sword / Shield nos dio las primeras muestras de mundo abierto gracias al Área Silvestre, Pokémon Legends: Arceus hará lo posible por imitar la experiencia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en un mundo Pokémon inspirado en el Japón feudal, tal como el destacable Pokémon Conquest en su momento.

Esto significa que viajaremos al pasado de la región de Sinnoh, tomaremos el papel de unos protagonistas que vendrían siendo los primeros entrenadores Pokémon y que van por el estilo ninja, pero también conoceremos los orígenes de las Poké Ball y podremos interactuar con el entorno en un tipo de exploración más fluida, pudiendo incluso escalar montañas y montar ciertos Pokémon salvajes. Claro está, las batallas siguen siendo parte importante de la experiencia.

Pokémon Legends: Arceus destaca por su aspecto visual, detalles en la vegetación y paisajes naturales, pero como Game Freak lo promociona, es un punto de partida a una nueva era dentro de la franquicia RPG principal y no un ‘spin-off’. Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl también son considerados parte de la línea principal como los anteriores ‘remakes’, independientemente de su aspecto.

Pokémon Legends: Arceus todavía tiene trabajo por delante y lo veremos hasta comienzos del 2022, lo que significa que serán un par de años dedicados a la región norteña y montañosa de Sinnoh en Nintendo Switch.

