Niantic acaba de anunciar GO Beyond, el siguiente paso en la vida de Pokémon GO que además introducirá las criaturas de Kalos. Esta será una nueva fase que traerá muchos cambios y novedades a este popular juego móvil.

¿Cómo subir a nivel 50 en Pokémon GO?

Para comenzar, van a modificar la subida de niveles en Pokémon GO y el nivel máximo pasará de ser de 40 a 50. A partir del 30 de noviembre de 2020, ganaremos el doble de PX por atrapar Pokémon, evolucionar Pokémon, eclosionar Huevos, registrar nuevas entradas en la Pokédex y mucho más.

Subir de nivel 40 a 50 será diferente. Podrán encontrar la lista de requerimientos en la imagen a continuación:

También introducirán los Caramelos XL. Estos serán necesarios para dar más poder a los Pokémon y superar los PC que antes estaban permitidos. Se podrán conseguir atrapando Pokémon o combinando Caramelos y convirtiéndolos en Caramelos XL.

Así será el sistema de estaciones de Pokémon GO

El mundo de Pokémon GO reflejará los cambios de estaciones en GO Beyond. Cada tres meses llegará una nueva estación (invierno, primavera, verano y otoño), lo que introducirá los siguientes cambios:

Aparecerán diferentes Pokémon en estado salvaje, al eclosionar Huevos y en las incursiones. Algunos de ellos serán más difíciles de encontrar según la estación.

Dependiendo del hemisferio y de la estación, podrémos encontrar diferentes Pokémon salvajes.

Las diferentes formas de Deerling aparecerán según el hemisferio.

Los eventos del juego se centrarán en la temática de la estación existente.

Cada estación aparecerán nuevos Pokémon megaevolucionados en las incursiones.

¡Llegan los Pokémon de Kalos!

Podremos encontrar Pokémon de la región Kalos (sexta generación) en Pokémon GO a partir del 2 de diciembre de 2020. Serán los siguientes:

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadier

Greninja

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Litleo

Pyroar

Klefki (solo en Francia)

Evento 12 días de amistad en Pokémon GO

Pokémon GO celebra la llegada de GO Beyond con el evento 12 días de amistad, desde el 18 de noviembre de 2020 a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) hasta el 30 del mismo mes.

Los niveles de amistad aumentarán más de lo normal al abrir regalos, intercambiar Pokémon, participar juntos en las incursiones, luchar en combates de Gimnasio o retar a un Combate de Entrenador.

Recibiremos un aumento de ataque cuando participemos en las incursiones con amigos.

Ganaremos más PX al finalizar las incursiones.

Podréis abrir más regalos al día.

Ganaremos el doble de PX por atrapar Pokémon.

Recuerden que también estamos celebrando la integración del juego con Pokémon Home.

Fuente: Pokémon GO Live