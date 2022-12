Vamos a despedir el año con un día de capturas muy especiales. El día de la comunidad de Pokémon GO en diciembre de 2022 no tiene un protagonista, sino muchos. En realidad no será un día, sino dos, y los Pokémon destacados en otros Días de la Comunidad de 2022 y 2021 de diversas formas.

¿Cuándo es o cuál es la fecha del Día de la Comunidad de Pokémon GO en diciembre de 2022?

Como dijimos, no será realmente un día, sino dos. La primera parte del evento será el sábado 17 de diciembre de 2022 y la segunda será el domingo 18, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

¿En qué consiste este evento?

Los siguientes Pokémon aparecerán de forma salvaje con más frecuencia entre las horas indicadas:

Sábado 17 de diciembre : Sandshrew, Sandshrew de Alola, Geodude de Alola, Hoppip y Spheal

: Sandshrew, Sandshrew de Alola, Geodude de Alola, Hoppip y Spheal Domingo 18 de diciembre: Teddiursa, Zigzagoon de Galar, Starly, Roggenrola y Litwick

Los Pokémon siguientes aparecerán en las incursiones:

1☆: Machop, Eevee, Roselia, Swablu, Duskull, Shinx, Gible, Snivy, Tepig y Oshawott

Los siguientes Pokémon destacados de los eventos de Día de la Comunidad en 2021 aparecerán al eclosionar Huevos:

Huevos de 2km: Machop, Eevee, Swablu, Duskull, Shinx, Budew, Gible, Snivy, Tepig y Oshawott-

Ataques destacados

Estos ataques destacados estarán disponibles al evolucionar los siguientes Pokémon, con excepción de Ursaluna, durante los dos días del evento en las horas indicadas:

Venusaur : ataque cargado Planta Feroz

: ataque cargado Planta Feroz Sandslash : ataque cargado Tajo Umbrío

: ataque cargado Tajo Umbrío Sandslash de Alola : ataque cargado Garra Umbría

: ataque cargado Garra Umbría Golem de Alola : ataque rápido Rodar

: ataque rápido Rodar Jumpluff : ataque cargado Acróbata

: ataque cargado Acróbata Sawmpert : ataque cargado Hidrocañón

: ataque cargado Hidrocañón Walrein : ataque rápido Nieve Polvo y el ataque cargado Carámbano

: ataque rápido Nieve Polvo y el ataque cargado Carámbano Staraptor : ataque rápido Tornado

: ataque rápido Tornado Gigalith : ataque cargado Rayo Meteórico

: ataque cargado Rayo Meteórico Chandelure : ataque cargado Poltergeist

: ataque cargado Poltergeist Hydreigon : ataque cargado Giro Vil

: ataque cargado Giro Vil Bewear : ataque cargado Puño Drenaje

: ataque cargado Puño Drenaje Obstagoon : ataque cargado Obstrucción

: ataque cargado Obstrucción Ursaluna: durante la luna llena especial (sábado 17 desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del domingo 18 y del domingo 18 desde las 2:00 p.m. hasta las 9:00 p.m). Ataque cargado Fuerza Equina.

Cuáles son los bonus del Día de la Comunidad de diciembre de 2022 en Pokémon GO

Doble de PX por capturar Pokémon

Doble de Polvos Estelares por capturar Pokémon

Mitad de la distancia para eclosionar al poner Huevos en las incubadoras durante el evento

Doble de Caramelos por capturar Pokémon

Doble de probabilidades para los Entrenadores de nivel 31 en adelante de recibir Caramelos ++ al capturar Pokémon

Los Módulos Cebo activados durante el evento durarán tres horas

El Incienso (a excepción del Incienso de aventura diaria) activado durante el evento durará tres horas

Es posible hacer un intercambio especial adicional (máximo dos)

Los intercambios efectuados durante el evento requerirán un 50 % menos de Polvos Estelares

Podremos acceder a la historia de la investigación especial exclusiva de Día de la Comunidad de diciembre de 2022. Tiene costo.

Habrá disponible una investigación temporal que dará lugar a encuentros con los Pokémon protagonistas de otras ediciones de los Días de la Comunidad de 2021 y 2022.

Podremos conseguir pegatinas del Día de la Comunidad de 2022 girando Poképaradas, abriendo regalos y comprándolas en la tienda del juego.

Fuente: Niantic