Pokémon Presents: fecha, hora y cómo ver la presentación de agosto en español

The Pokémon Company anunció una nueva presentación especial de Pokémon Presents este mes de agosto de 2023 y a continuación les diremos la fecha exacta, hora y cómo pueden ver en español para que se enteren de todas las noticias relacionadas con los juegos de la serie, y un misterioso ‘glitch’ púrpura que no sabemos qué significa.

Pueden ver el video del anuncio de la presentación a continuación.

¿Cuál es la fecha y hora de la presentación Pokémon Presents de agosto para Colombia?

Podremos ver todas las novedades del universo de Pokémon el martes 8 de agosto a las 8:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Cómo ver la presentación de Pokémon Presents en vivo y en español

La presentación será emitida con subtítulos en español de Latinoamérica en el canal oficial de Pokémon Latam en YouTube.

Para verlo solo tienen que seguir ese enlace el día indicado a la hora señalada.

¿Qué mostraran en la presentación?

Lo más seguro es que veremos nueva información sobre los DLC The Hidden Secret of Area Zero: The Teal Mask y The Indigo Disk, que llegarán a Pokémon Scarlet y Violet en el último trimestre de 2023. Probablemente revelan la fecha exacta de lanzamiento del primero de ellos.

También promocionarán el Pokémon World Championship 2023 que se celebrará en Yokohama, Japón, entre el 11 y 13 de agosto de 2023.

Seguramente también presentarán nuevo contenido para los juegos como servicio de la serie: Pokémon GO, Masters EX, Cafe Mix, Sleep y Unite. Es posible que revelen cuáles serán los próximos Pokémon que llegarán a este último, pues han habido rumores de que agregarán a Sprigatito, Mimikyu y Metagross.

Pero lo que queremos todos de la presentación Pokémon Presents de agosto de 2023 es que anuncien nuevos juegos. El ‘glitch’ púrpura del video del anuncio sugiere que será así. ¿Qué creen que sea?

En este sentido han habido rumores sobre una secuela de Pokémon Black y White. Seguramente también tendremos más detalles sobre el nuevo juego de Detective Pikachu.

Fuente: canal oficial de Pokémon Latam en YouTube