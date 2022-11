Hace algunas semanas revelamos cuáles serían los próximos personajes controlables del MOBA de Pokémon. Uno de ellos finalmente fue revelado oficialmente junto a su fecha de lanzamiento en el juego: ya sabemos cuándo llega Urshifu a Pokémon Unite y podemos ver sus movimientos en un video presentado por un minero de datos.

Por si no lo conocen, Urshifu es un Pokémon oso artista marcial que apareció por primera vez en The Isle of Armor, el DLC de Sword/Shield. Es la evolución de Kubfu y puede tener dos estilos diferentes: ‘Single Strike’ (Lucha/Siniestro) y ‘Rapid Strike’ (Lucha/Agua).

¿Cuándo llega Urshifu a Pokémon Unite?

La cuenta oficial del juego en Twitter reveló que la fecha de lanzamiento del Pokémon Urshifu en Unite será el jueves 1 de diciembre de 2022.

Video de movimientos de Urshifu

Gracias al conocido minero de datos ElChicoEevee podemos disfrutar del siguiente video que revela cuáles serán los movimientos de Urshifu en Pokémon Unite.

Por favor tengan en cuenta que el video pertenece a una versión beta del juego. Debido a esto, algunos movimientos y detalles pueden cambiar cuando el personaje finalmente llegue.

De acuerdo al ritmo de lanzamientos de nuevos personajes, recientes anuncios y pasadas filtraciones, suponemos que el próximo Pokémon en unirse al juego sería Dragapult y que llegará alrededor del jueves 15 de diciembre de 2022. Sin embargo, también puede ser Comfey, pues su presencia en este título se filtró hace poco.

Fuentes: cuenta oficial del juego en Twitter, canal de ElChicoEevee en YouTube