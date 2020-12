El ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time ha sido aplazado

Sabemos que los fanáticos del ‘Príncipe de Persia’ están un poco ansiosos. Hace algunos meses, Ubisoft anunció un ‘remake’ del recordado y querido Prince of Persia: The Sands of Time y se dijo que la fecha de lanzamiento sería el 21 de enero de 2021. Sin embargo, la calidad gráfica de la obra que mostraron dejaba mucho que desear y era claro que al juego le faltaba mucho trabajo.

Para algunos, era prácticamente una certeza que este título iba a ser aplazado para que el estudio pudiera dedicar más tiempo a mejorarlo. Tenían razón. El pasado 8 de diciembre, la cuenta oficial de la franquicia publicó el siguiente comunicado:

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/zKCoJPkzmM — Prince of Persia (@princeofpersia) December 8, 2020

«Estamos emocionados por poner este juego en sus manos mientras volvemos a contar la historia del Príncipe y Farah en una reimaginada Persia del siglo 11. Sin embargo, 2020 ha sido un año como ningún otro. Hoy queremos informar que tomaremos más tiempo para trabajar en el juego».

Según informan, la nueva fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake es el 18 de marzo de 2021. Esto es poco más de dos meses de aplazamiento. De momento, ha sido anunciado para PS4, Xbox One y PC, pero no descartamos que llegue a otras plataformas.

El tiempo extra servirá para que el equipo de desarrollo se asegure de que «van a entregar un juego que los jugadores van a disfrutar».

Fuente: cuenta oficial de Prince of Persia en Twitter