[Rumor] El nuevo Virtua Fighter será un reboot y tendrá ‘rollback’

Virtua Fighter 5 fue lanzado para la placa arcade Sega Lindbergh en el 2005. Ahora, 18 años después, parece que Sega se encuentra trabajando en una sexta entrega de su emblemático juego de pelea en tres dimensiones.

La iniciativa Sega Power Surge, presentada den TGA 2023, será la encargada de traer de regreso la franquicia Virtua Fighter.

Los rumores sobre un nuevo Virtua Fighter (6) se han originado desde la cuenta MbKKssTBhz5 (Midori) en X, antes Twitter. Esta cuenta es conocida por sus multiples filtraciones sobre juegos de Atlus y fue incluso la primera cuenta en hablar sobre el ‘remake’ de Persona 3 Reload. Así que cuenta con una amplia credibilidad. Sin embargo, al no haber una confirmación oficial por parte de Sega se debe tomar con pinzas la información filtrada.

¿Cuáles son los rumores dobre el regreso de Virtua Fighter?

Midori ha afirmado que Sega, desde el 2021, ha enfocado el desarrollo de este nuevo Virtua Fighter haciendo énfasis en el juego en línea, en el ‘streaming’ y en los deportes electrónicos (esports). Adicionalmente, en la filtración, se ha revelado que el sexto juego principal de la franquicia de juegos de pelea de Sega no tendrá el número seis (6). Es así que este nuevo Virtua Fighter será un reinicio para la franquicia. Otros datos —bastante obvios— encontrados en la filtración apuntan a que en este nuevo Virtua Fighter veremos nuevos personajes con sus respectivas historias y arcos argumentales. No obstante, la filtración no habla de ninguno de los personajes clásicos de la franquicia.

¿El nuevo Virtua Fighter tendrá ‘rollback’ y ‘crossplay’?

Según Midori, Sega se encuentra desarrollando el nuevo Virtua Fighter para ser una competencia directa a Tekken 8 y a street Fighter 6 —aunque este último es un juego de lucha en 2.5D—. Adicionalmente, la filtración afirma que el nuevo Virtua Fighter tendrá ‘rollback’, ‘crossplay’ o juego cruzado y «mecánicas similares a los de los juegos de pelea de la actualidad». Esto si bien no lo deja claro la filtración es muy probable sea algún tipo de control moderno o simplificado. Sin embargo, cabe resaltar que la franquicia Virtua Fighter tiene una fama a nivel global entre las diferentes comunidades de juegos de pelea. Esta fama es la de ser la franquicia del género más difícil que ha existido.

¿A qué plataformas llegará el nuevo Virtua Fighter?

Según la filtración, el nuevo Virtua Fighter llegará a plataformas o consolas de actual generación (PS5 y Xbox Series) y PC. Sin embargo, la información compartida por Midori no indica cuál podría ser la fecha de lanzamiento del título. No obstante, es muy poco probable que lo veamos en un futuro cercano. Cabe destacar que, este reinicio de Virtua Fighter no está siendo desarrollado por Ryu Ga Gotoku. La filtración confirmo que el desarrolló de este juego está compuesto por desarrolladores actuales y pasados de la franquicia Virtua Fighter.

Fuente: MbKKssTBhz5