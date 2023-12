Sega revive Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe y más sagas clásicas

Muchos esperaban que Sega anunciará, durante la gala de los The Game Awards 2023, un nuevo Virtua Fighter. Ya que, algunos creadores de contenido dedicados a los juegos de pelea —así como también otros que no— recibieron un sobre de la desarrolladora japonesa. Las dudas finalmente se disiparon y ahora conocemos que Sega Power Surge es una iniciativa de la desarrolladora japonessa para revivir a las sagas clásicas de la compañia que muchos fanáticos pensaban que estaban en el olvido.

Al parecer Sega Power Surge es el nombre final del proyecto, rumorado desde hace dos años, de sega llamado «Super Juego», el cual era descrito como un sello para describir varias obras de alto presupuesto que estaban en desarrollo.

¿Qué juegos hacen parte de Sega Power Surge?

Así es el nuevo Shinobi, juego que hace parte de la iniciativa Sega Power Surge.

Estos son las primeras franquicias cuyos juegos harán parte de la iniciativa Sega Power Surge:

Jet Set Radio

Crazy Taxi

Shinobi

Golden Axe

Streets of Rage

Cada título que hace parte de la iniciativa Sega Power Surge se encuentra actualmente en diferentes fases de desarrollo. Muchos de estos juegos presentados aún no cuentan con un título definitivo. Así que si algunos están ansiosos por conocer cuándo salen algunos de estos juegos, les contamos que según la desarrolladora japonesa estos se iran revelando a lo largo de los siguientes años. Nosotros, gracias a las primeras filtraciones del ‘remake’ de Persona 3, estamos seguros que el nuevo Jet Set Radio y Crazy Taxi serán los primeros juegos de la iniciativa Sega Power Surge en ser lanzados.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Ya que, de ser cierta toda la información del rumor de hace dos años, los nuevos Jet Set Radio y Crazy Taxi serían juegos como servicio con un sistema de monetización recurrente y «buscarán crear comunidades de jugadores« en línea. No obstante, en el momento de conocer esta información, los informantes de Bloomberg aclaran que están en una fase muy temprana de su desarrollo. Así que puede que el enfoque de juego como servicio haya sido desechado. Solo el tiempo nos dirá si este es el camino que tomarán estos juegos o no. Nosotros esperamos que en la iniciativa Sega Power Surge prime el amor por las franquicias y no por el dinero. Pero bueno ustedes saben que «así no trabajan las empresas japonesas«.

Fuente: canal oficial de Sega en YouTube