Rumor: The Last of Us temporada 2 ya definió el papel para Abby

Según reporta uno de los ‘insiders’ más conocidos del mundo del entretenimiento, Jeff Sneider, asegura que el reparto para Abby en la segunda temporada de The Last of Us por HBO ya fue definido. Este confirma la participación de Kaitlyn Dever como la nueva Abby. Un personaje fundamental para la trama y para el devenir de la historia en la segunda temporada.

A inicios de año, Neil Druckmann le dijo a The Hollywood Reporter que Dever era una entre miles y miles de opciones. Para aquel entonces, se estaban barajando más opciones para el papel principal de Ellie. Esto sucedió en la primera temporada de la serie y aunque al final no se quedó con el rol de Ellie, esto no significaría que quedaría afuera de la serie.

Kaitlyn Dever es la actriz que según los rumores interpretará a Abby en la segunda temporada de The Last of Us por HBO.

Según una de las fuentes más cercanas de Sneider, este papel ya fue concebido a Dever gracias a su más reciente participación en la serie No One Will Save You. Allí, la actriz tiene un rol protagónico y esto motivó a la decisión final. Aunque probablemente la grabación de la segunda temporada hasta ahora esté en su preproducción. No es descabellado pensar que muchos de los personajes de la temporada dos ya están decididos.

La temporada dos de la serie de HBO volvería hasta 2025, un rango de tiempo apretado teniendo en cuenta que esta temporada no estaba contemplada del todo. Así que, aparentemente ya se cerró el reparto, por lo que el próximo año vendría la etapa de grabación. Debemos recordar que esta temporada tomará todo lo sucedido en la segunda parte del juego de Naughty Dog.