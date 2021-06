Dentro del marco de la conferencia de Xbox en E3 2021, Rare reveló Sea of Thieves: A Pirate’s Life. Esta colaboración con Piratas del Caribe no solo sería un curioso cruce, sino que marcaría el comienzo de la temporada 3 de Sea of Thieves. Con la llegada del 22 de junio, los jugadores del título de Rare ya pueden disfrutar de esta aventura y múltiples novedades.

Nuevas recompensas para emisarios

Como en la temporada 2 de Sea of Thieves, los emisarios obtendrán recompensas al llegar a los rangos más altos de su compañía. Estas comprenden elementos cosméticos, desde apariencias hasta colecciones de barco. A continuación, listamos las recompensas de cada compañía:

Acaparadores de oro: cañón y timón Cima del Sacrificio

cañón y timón Cima del Sacrificio Orden de las Almas: cañón y timón Reliquia de la Oscuridad.

cañón y timón Reliquia de la Oscuridad. Alianza Comerciante: cañón y timón Embajador Comerciante

cañón y timón Embajador Comerciante Huesos de la Parca: cañón y timón Renegado Enmascarado

cañón y timón Renegado Enmascarado Fortuna de Atenea: el trabuco y ojo lejano Espíritu Legendario

¿Qué traerá Sea of Thieves: A Pirate’s Life, la colaboración con Piratas del Caribe?

La tercera temporada de Sea of Thieves supondrá la llegada de enemigos completamente nuevos.

Como se ha dado a conocer en la última semana, Sea of Thieves: A Pirate’s Life trae cinco Grandes relatos nuevos en los que los jugadores tendrán que rescatar y unir fuerzas con el capitán Jack Sparrow (Piratas del Caribe). Con el fin de salvar el mundo pirata, los jugadores deberán aventurarse en lugares insólitos. Estos incluyen Sea of the Damned, Sunken Kingdom y varias locaciones conocidas de Piratas del Caribe. A medida que superen estos relatos, los jugadores desbloquearán nuevos objetos cosméticos. Entre estos se encuentra la colección de barco Tristeza Sumergida, además del sombrero y las velas Capitán Maldito.

Sin embargo, Sea of Thieves: A Pirate’s Life no solo consistirá en viajes a locaciones exóticas. Nuevos enemigos se interpondrán entre los piratas y su preciado tesoro. Estos incluyen sirenas, oceánicos y fantasmas. Por supuesto, derrotar a estas amenazas supone jugosas recompensas. Tanto las sirenas como los oceánicos podrán soltar Gemas de Sirena, las cuales podrán entregarse a la Alianza Comerciante a cambio de oro y reputación. Adicionalmente, estos enemigos podrán soltar una nueva arma: el Tridente de Olas Oscuras.

Cabe señalar que viajar entre mundos tiene sus condiciones. Los jugadores han de tener siempre en mente que todos los tesoros que recolecten en un mundo no pueden ser transportados al otro. Primero tienen que canjearlos en los puestos de avanzada.

¿Qué eventos habrá en la temporada 3 de Sea of Thieves?

Como siempre, la tercera temporada de Sea of Thieves supondrá la llegada de nuevos eventos.

Banderas de Amistad (comienza el 1 de julio)

Con la llegada de nuevos jugadores a Sea of Thieves, Larinna quiere hacer los mares más seguros para ellos. Con ese fin, los jugadores más experimentados deberán eliminar algunas de sus más grandes amenazas. Estos incluyen Krakens, Megalodones, Fuertes y Señores de ceniza. Al acabar con estas amenazas, los jugadores podrán ganar el Favor de las Ratas Inmundas. Si completaron la misión en compañía de otros jugadores, ganarán incluso más.

El Favor de las Ratas Inmundas podrá utilizarse para ganar recompensas de temporada, tales como el maquillaje, tatuaje y cicatriz de las Banderas de Amistad. Adicionalmente, los jugadores que pongan tesoros en las naves de otros piratas recibirán progreso para obtener el título “Pirata Filántropo” y oro extra por cada objeto vendido por la otra tripulación.

¿Cuáles serán las recompensas de la temporada 3?

Los piratas de Sea of Thieves podrán desbloquear recompensas jugando durante la tercera temporada.

Durante la temporada 2, Sea of Thieves permitió que los jugadores desbloquearan más de 100 recompensas por acumular renombre. Con la llegada de la temporada 3, 100 nuevas recompensas han llegado. Estas incluyen oro, doblones, monedas antiguas y cosméticos. El conjunto de ropa Engañador Valiente y la colección de barco Horizonte Azul comprenden algunos. Los jugadores que ya tengan el título “Leyenda” o lo consigan en la temporada 3 de Sea of Thieves conseguirán la chaqueta de Sudds’ y el mascarón Crucero de los Malditos.

Por fortuna, la temporada 3 de Sea of Thieves también trae una nueva selección de pruebas y hazañas enfocadas en Grandes relatos nuevos y antiguos. Estas actividades facilitarán que los piratas aumenten su progreso y consigan todas las recompensas de la tercera temporada.

¿Qué podrá desbloquearse por medio del Pase de Saqueo de la temporada 3?

El pase Saqueo de la temporada 3 de Sea of Thieves incluye el disfraz Pegaso Brillante, el banjo, la selección completa de armas temáticas, la colección de barco Furia Atronadora, los gestos del truco del saco de oro y la pose versátil con armas. Sigan este enlace para saber más.

¿Qué llegó al Emporio pirata en la temporada 3?

Por medio del Emporio Pirata, los jugadores de Sea of Thieves podrán disfrazarse de Jack Sparrow y otros personajes de Piratas del Caribe.

Con el comienzo de la temporada 3, los siguientes objetos han llegado al Emporio Pirata:

Colección de barco de Libertad Eterna , que permitirá que los jugadores de Sea of Thieves transformen su barco en la icónica nave de Jack Sparrow: el Perla Negra .

, que permitirá que los jugadores de Sea of Thieves transformen su barco en la icónica nave de Jack Sparrow: . Conjunto para la tripulación del capitán Jack Sparrow – Incluye el disfraz clásico de Jack, con y sin barba; el gesto contoneo de Jack; y disfraces de Gibbs, Anamaría y Scrum.

– Incluye el disfraz clásico de Jack, con y sin barba; el gesto contoneo de Jack; y disfraces de Gibbs, Anamaría y Scrum. Perro de la prisión , una nueva raza basada en el canino de Piratas del Caribe

, una nueva raza basada en el canino de Piratas del Caribe Gestos basados en el capitán Jack Sparrow

Armas de Libertad Eterna

Corrección de ‘bugs’ y balances

Por medio del más reciente parche, Rare ha corregido varios ‘bugs’ y aplicado varias mejoras de accesibilidad. Para ver todos los cambios, recomendamos leer las notas del parche.

Sea of Thieves está disponible para Xbox One, Windows 10 y Steam. Cabe recordar que los que tengan una suscripción activa de Xbox Game Pass pueden descargarlo sin costo extra.

Fuente: página oficial de Sea of Thieves