Sega se retira del negocio arcade después de 50 años

La compañía Sega Sammy anunció la venta del restante 14.9% de su división Sega Entertainment –encargada de dirigir centros arcade en Japón– a la empresa de negocios de renta, Genda Inc. Genda compró el 85.1% de las acciones de Sega Entertainment en 2020. En aquel tiempo, Sega Sammy citó incertidumbre sobre la pandemia global como la razón de su venta.

La misma pandemia de COVID-19 impactó a tal punto la compañía que obligó a cerrar el famoso arcade de Sega en Akihabara, Tokio. Tras completar la transacción, Sega Entertainment será renombrada Genda GIGO Entretainment. Todos los centros de entretenimiento de Sega de la nación nipona cambiarán su marca de Sega a GIGO.

Sega abrió sus primeros centros de arcade a finales de los sesenta, incluyendo los parques Joypolis y Club Sega. Se estima que la compañía tuvo hasta 1000 establecimientos en Japón durante su mejor momento a finales de los noventa. Los cierres han comenzado en Ikebukuro, Akihabara, Shinjuku, y se expandirán al resto de Japón.

Aunque Sega Entertainment era responsable de los negocios de arcade, la compañía fabrica y vende las máquinas de forma separada, alrededor del globo, y lo seguirá haciendo. Entre estas se encuentran máquinas como OutRun, Virtua Fighter, Daytona USA y The House of the Dead. Esta noticia no afecta a la división de desarrollo de videojuegos.

Desde antes de la pandemia, los salones de arcade demostraron una tendencia a la baja. En 2019, habían solo 4.022 maquinas arcade en Japón, frente a las 26.573 de hace 36 años.

Fuente: Tojo Dojo

Vía: Destructoid