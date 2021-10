Los servidores de los juegos de Halo para Xbox 360 cerrarán en 2022

En 2019, 343 Industries inició un proceso para cerrar los servidores de los juegos de Halo para Xbox 360 con el fin de enfocar más recursos en proyectos como Infinite y The Master Chief Collection. La conclusión de este proceso, que ha sido apoyado a través de la discontinuación de la venta de los juegos de Halo en formato digital en Xbox 360 y otras medidas, originalmente estaba planeada para algún momento de 2021. Sin embargo, una actualización en el blog Halo Waypoint ha revelado que el cierre de los servidores se hará en 2022.

Quedan pocos meses para que los fanáticos de Halo puedan acceder al emparejamiento en línea de estos títulos. A continuaciones, especificaremos cómo se verán afectados.

¿Cuándo cerrarán los servidores de los juegos de Halo para Xbox 360?

Los servidores de los juegos de Halo para Xbox 360 cerrarán el 13 de enero de 2022.

¿Qué juegos se verán afectados?

Esta tabla indica cómo se verán afectados los juegos de Halo para Xbox 360 por el cierre de servidores.

Los siguientes juegos de Halo se verán afectados por el cierre de los servidores para Xbox 360:

Reach

Halo 4

Halo 3

ODST

Combat Evolved Anniversary

Spartan Assault

Halo Wars

Cabe recordar que esto no impedirá jugar sus respectivos modos individuales ni hacer partidas competitivas vía pantalla dividida o LAN. Incluso podrán formarse escuadras en línea. Como si no fuera suficiente, los jugadores de Halo 3 y ODST aún podrán personalizar a su avatar.

Los únicos juegos que conservarán emparejamiento en línea son Spartan Assault y Halo Wars.

¿Esto afectará a los juegos contenidos en Halo: The Master Chief Collection?

No, el multijugador de los juegos contenidos en Halo: The Master Chief Collection corre en una infraestructura distinta. Igualmente, Halo Wars: Definitive Edition no se verá afectado.

Halo Infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X y Windows 10 el 8 de diciembre. Ya que tendrá soporte para Smart Delivery, los que lo compren para Xbox One podrán jugarlo en Xbox Series X. Para ver todo lo que se ha revelado sobre esta entrega, recomendamos seguir este enlace.

Vía: VGC

Fuente: Halo Waypoint