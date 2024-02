PlayStation despedirá 900 empleados, varios estudios afectados

Creímos que 2023 había sido el peor año para los videojuegos, pero 2024 está siendo aún peor. A los despidos masivos de casi 2000 personas en Microsoft, más de 500 en Riot Games, SEGA y otras empresas ahora se les suma otra más. Sony Interactive Entertainmente anunció despidos de alrededor de 900 empleados, afectando varios estudios de PlayStation y cerrando definitivamente uno de ellos.

Mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la compañía, el presidente y CEO saliente Jim Ryan anunció los despidos describiéndolos como «una noticia difícil».

En cuanto a las razones que dijo para justificar los despidos en los estudios de PlayStation, Ryan dijo que «la industria ha cambiado inmensamente y necesitamos prepararnos para el futuro».

Aunque esto afectará a SIE en todas las regiones —los despidos representan un 8% de la compañía a nivel global— los principales afectados son PlayStation London Studios, que será cerrado por completo, y Firesprite Studios, que se verá enormemente reducido. El estudio de Londres solía trabajar en juegos de EyeToy, VR y la serie Singstar. Actualmente estaban trabajando en un juego como servicio que ahora fue cancelado. Por su parte, Firesprite trabajaba estaba trabajando en un nuevo Twisted Metal.

Otros estudios afectados son Guerrilla (Horizon Forbidden West), Naughty Dog (The Last of Us Parte II) e Insomniac (Marvel’s Spider-Man 2). Ni siquiera crear algunos de los juegos más exitosos de los últimos años los tuvo a salvo.

¿A qué se deben los despidos en realidad?

En nuestro artículo sobre los despidos en la industria de los videojuegos del año pasado explicamos en parte a qué se debe esta situación. Prácticamente todas las grandes empresas del sector aprovecharon la baja en los intereses durante la pandemia de COVID-19 para contratar más empleados. Pero la pandemia terminó. En lugar de prepararse para los cambios en la economía, la industria siguió contratando personal aprobando proyectos de alto costo. Cuando las cuotas de intereses volvieron a la normalidad, se dieron cuenta que las altísimas proyecciones de ganancias que habían pintado a los accionistas no se podían cumplir.

Los despidos en Sony Interactive Entertainment que tanto afectarán a PlayStation son el resultado de la tendencia a producir grandes títulos AAA con altísimos presupuestos y que duran muchos años en desarrollo. A pesar del gran éxito de muchos de ellos, es un modelo insostenible. Tiene que cambiar para que la industria pueda sobrevivir.