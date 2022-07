Sony lanzará Backbone One, un control oficial de PlayStation para iPhone

La gran mayoría de videojugadores hoy en día no están en PC ni en consolas, sino en dispositivos móviles como teléfonos celulares y tabletas. Por eso no nos extraña que las más grandes marcas de la industria estén mirando hacia ese sector con servicios como xCloud, que permite jugar títulos de Xbox en teléfonos, y el recientemente anunciado Backbone One, un control oficial de PlayStation para iPhone.

Este control, claramente inspirado en el diseño del DualSense de PS5, se adapta al teléfono para hacer más fácil el control de los juegos. Además, se alimenta de energía directamente del iPhone por lo que no es necesario cargarlo.

Sony PlayStation está promocionando el control Backbone One como la forma perfecta de jugar títulos de PS4 y PS5 en el teléfono celular aprovechando la aplicación PS Remote Play. También funciona con los juegos de App Store y otros servicios de juegos por ‘streaming’ que admiten controles. El comunicado oficial menciona la compatibilidad con títulos populares como Genshin Impact, Fantasian y Call of Duty: Mobile. Eso sí, La disponibilidad de funciones de DualSense, como la salida de audio y los efectos hápticos, varían de acuerdo a los juegos.

Inicialmente, El control Backbone One de PlayStation para teléfonos iPhone estará disponible en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Países Bajos y el Reino Unido. Después llegará oficialmente a otros países.

De momento no hay noticias sobre una posible versión para dispositivos Android.

Fuente: PlayStation Blog