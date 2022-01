Anunciado en E3 2021, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin está a la vuelta de la esquina. En menos de un par de meses, los jugadores podrán disfrutar de una fresca reinterpretación de la historia de Final Fantasy y un frenético sistema de combate. Para celebrar su inevitable lanzamiento, Square Enix ha revelado el tráiler final del título.

A través de su último tráiler, Square Enix presenta nuevas escenas de la historia. Incluso reitera el tono trágico de la misma por medio de una sección al son de My Way, de Frank Sinatra. No menos importante, también deja ver algunos trabajos y locaciones inéditas.

¿De qué tratará la historia de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin?

Litch, uno de los Cuatro Demonios

La historia de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin transcurrirá en un mundo similar al del primer Final Fantasy, pero más oscuro. En los zapatos de Jack Garland —el antagonista del primer Final Fantasy— y sus compañeros, los jugadores tendrán como misión devolver la luz a los cristales del reino de Cornelia y prevenir que Caos consuma el mundo. Si bien el rey de Cornelia cree que Jack y sus amigos son los Guerreros de la Luz mencionados en la Profecía de Lukahn, el protagonista no tiene idea de porqué fueron invocados. Tampoco sabe si son los Guerreros de la Luz. Lo único que sabe con certeza es su necesidad de acabar con Caos.

El más reciente adelanto ofrece un mejor vistazo a personajes presentados en anteriores tráileres. Entre estos destaca Sarah, la princesa de Cornelia e interés amoroso de Jack; Sophia, una de las aliadas del protagonista en su cruzada; y Astos, rey de los elfos oscuros y aliado. También deja ver a los Cuatro Demonios del título original. Mientras que el anterior tráiler presentó a Tiamat, este muestra los combates contra Kraken, Litch y Marilith.

¿Cómo será la jugabilidad de Stranger of Paradise?

En lo que respecta a jugabilidad, Final Fantasy Origin permitirá una variedad de estrategias.

La jugabilidad de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin será reminiscente a la de Final Fantasy XV y VII Remake. Como en esos juegos, el combate será en tiempo real. Sin embargo, este título se distinguirá de los mencionados por medio de su sistema de trabajos. En cualquier momento, Jack podrá intercambiar entre un par. De esta forma, los jugadores podrán crear su estilo de combate. A lo largo del juego, podrán desbloquear varios trabajos.

Hablando de trabajos, el tráiler final deja ver 2 inéditos: Berserker y Samurái. Mientras que el primero se especializa en ataques directos usando hachas y espadas grandes a costa de la capacidad de utilizar pociones, el segundo hace que ataques básicos recuperen PM.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC vía Epic Games Store el 18 de marzo. Sigan este enlace para ver todo lo que se ha revelado.

Fuente: canal oficial de Final Fantasy en YouTube