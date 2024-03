Super Mario Maker: jugadores terminan el último nivel en línea del juego de Wii U

Nueve años después de su lanzamiento y a pocas semanas del cierre del servicio ‘online’ de Wii U, el primer Super Mario Maker ha sido completado. Este ‘software’ de creación de niveles de Super Mario no cuenta con una historia como tal por terminar. Sin embargo, la posibilidad de subir niveles por parte de los usuarios a los servidores de Nintendo terminó en marzo del 2021. De esta manera, todos los niveles creados hasta entonces que aún permanecieran arriba, podían ser completados y con ello dar un fin al juego.

No era una labor fácil. Si bien muchos niveles de Super Mario Maker eran experimentos de novatos con poco interés en una carrera de diseñador, otros eran los famosos kaizo. Los niveles kaizo son creaciones con dificultades diabólicas, solo para jugadores expertos en los trucos plataformeros de Mario y las formas típicas de desplazarse. Esos eran los niveles subidos que quedaban, superados por sus creadores una vez y puestos a disposición global de los jugadores de Super Mario Maker.

‘The Last Dance’ era el último nivel sin completar, cosa que ocurrió el pasado 15 de marzo por parte de Yamada_SMM2. Hubo una confusión esta semana, pues resulta que ‘Trimming the Herbs’ parecía ser el último nivel que quedaba, pero lo completaron usando herramientas de asistencia para ‘speedruns’. Eso convirtió a ‘The Last Dance’ en el último nivel legítimamente terminado de Super Mario Maker para Wii U.

Con el cierre del servicio ‘online’ para Wii U y 3DS el próximo 8 de abril, la comunidad de Super Mario Maker puede descansar y continuar su labor en Super Mario Maker 2. Donde los servidores ed Switch siguen activos y los niveles lejos de acabar, por lo menos hasta dentro de unos años.

Fuente: issmmbeatenyet

Vía: Twitter