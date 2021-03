Tencent no se conforma con preparar en compañía de su subsidiaria TiMi Studios y The Pokémon Company el próximo juego inspirado en League of Legends bajo el título de Pokémon Unite. Tampoco le basta con ser el distribuidor autorizado y exclusivo de Nintendo Switch en China desde el 2019. Ahora el gigante Tencent le apunta a su propia consola portátil, que bebe lo suficiente de la misma máquina híbrida de la Gran N de Kyoto.

En un reciente reporte por parte de Gizmochina, se revelan imágenes de una presunta patente registrada por Tencent en octubre del año pasado. Una patente de consola de videojuegos aprobada y hecha pública el 19 de marzo, con un innegable parecido a Nintendo Switch, incluso en el posicionamiento de botones y ‘sticks’.

La consola de Tencent está diseñada con la portabilidad en mente y compatibilidad con PC gracias a Windows 10 (además de un botón con el logo debajo del pad), por medio de cable USB-C (como Switch). Y una pestaña en la parte posterior que actúa como soporte de sobremesa (como la de Switch). El punto diferencial radica en que la portátil de Tencent no tendría controles removibles, mientras que la frase «For PC Console gamer» se puede ver en su parte posterior.

Vale anotar que Tencent no es la primera compañía en sumarse a diseños de hardware que básicamente son PC portables o tabletas con Android en un estilo similar a Switch. Como suele suceder con las patentes, muchas de ellas no logran pasar su etapa de planeación y esta tampoco es la primera de ellos. Dada la cercanía de Tencent con Nintendo es extraño que lanzase una «pseudo-competencia», pero también podría convivir sin problemas con Switch en el mercado, al fin y al cabo los juegos de Nintendo solo salen en las consolas de la casa de Mario.

