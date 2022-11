The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me -Reseña

Hace tres años Bandai Namco lanzó The Dark Pictures Anthology con la promesa de crear historias de terror con el estilo que el estudio Supermassive Games catapulto con el lanzamiento de Until Dawn. Desde ese entonces hemos navegado en un barco maldito (Man of Medan), visitado un pueblo fantasma (Little Hope) y conocido la guerra de Irak. Ahora, en el final de temporada de The Dark Pictures Anthology llamado The Devil in Me, Supermassive Games nos lleva a conocer una réplica del World’s Fair Hotel o el castillo de los asesinatos de H.H Holmes, el primer asesino serial de Estados Unidos.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es el final de la primera temporada de la antología de historias de terror de Bandai Namco y Supermassive Games. Así que antes de empezar con nuestra reseña de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, los invitamos a conocer las anteriores historias que ha hecho el estudio inglés.

“Nací con el diablo en mi interior. Estaba al pie de mi cama cuando llegué al mundo y me ha acompañado hasta ahora” H.H. Holmes antes de ser condenado.

La historia de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me inicia con una breve introducción en el pasado de H.H Holmes y el World’s Fair Hotel.

Una historia interesante con un villano imponente

La historia de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me se inspira en el asesino serial Herman Webster Mudgett. Este sujeto, el cual nació en 1861, estudió medicina y se especializó en anatomía. Finalmente se trasladó a la ciudad de Chicago bajo el nombre Dr. Henry Howard Holmes (H.H. Holmes), donde construyó un hotel conocido como World’s Fair Hotel o «El castillo de la muerte» como se le denomino luego de los macabros descubrimientos que denominaron a H.H. Holmes como el primer asesino serial de Estados Unidos.

En los elementos extra de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me se puede conocer más sobre H.H Holmes y el proceso de construcción del «El castillo de la muerte» .

Nosotros en The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me controlaremos al equipo de producción de Lonnit Entertaiment, el cuál ha sido invitado por Granthem Du’Met su réplica del hotel World’s Fair Hotel de H.H Holmes. Para Charlie Lonnit, dueño de Lonnit Entertaiment y director del programa Arquitectos de la muerte que presenta Kate Wilder, esta es una oportunidad única de salvar su programa. Así que toma la decisión de viajar para documentar la réplica y objetos reales de H.H. Holmes que Granthem Du’Met tiene en «parque de atracciones».

Aquí veremos como el equipo de producción de Lonnit Entertaiment no solo debe enfrentarse al asesino que los asecha, sino también deben enfrentar al verdadero villano del juego el World’s Fair Hotel. En el momento que la historia avanza y la acción abandona «El castillo de la muerte», la historia y sensación de peligro disminuyen. Esto debido a que el asesino serial de The Devil in Me—si bien cumple con entregar la sensación de fuerza indetenible— hubiera necesitado un mayor desarrollo argumental durante las escenas cinematográficas.

Como decía Sir. Arthur Conan Doyle

El Curador nos dará pistas que nos ayudarán a entender el misterio detrás de The Devil in Me con citas de los libros de Sherlock Holmes.

Durante la historia de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me vemos referencias a diferentes obras de Alfred Hitchcock. Estas referencias al mítico cineasta del Reino Unido se encuentran en la ambientación, planos y perfiles de algunos de los personajes. Adicionalmente, durante el segundo acto de The Devil in Me, podremos encontrarnos en situaciones parecidas a las de la franquicia Saw . Esto para luego terminar con un tercer acto lleno de referencias a grandes películas del género ‘slasher’.

El ritmo de The Devil in Me, en comparación a los anteriores juegos de The Dark Pictures Anthology, ha mejorado gracias a la historia que envuelve el misterio de este nuevo asesino. Sin embargo, de los cinco protagonistas no todos tienen la misma fuerza para empatizar con el jugador.

Detrás de los objetos de The Devil in Me se encuentra un inquietante misterio. El contenido extra y la versión del curador agregan más contexto a la historia del asesino que nos persigue en The Devil in Me.

Personajes de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me:

Kate Wilder : presentadora del programa de Lonnit Entertaiment y periodista investigativa master en psicología criminal.

: presentadora del programa de Lonnit Entertaiment y periodista investigativa master en psicología criminal. Charlie Lonnit : tiene una personalidad fuerte y su ego lo lleva a tomar decisiones nefastas para él y su equipo de trabajo. Es junto a Kate uno de los personajes con mejor desarrollo.

: tiene una personalidad fuerte y su ego lo lleva a tomar decisiones nefastas para él y su equipo de trabajo. Es junto a Kate uno de los personajes con mejor desarrollo. Erin Keenan : es la becaria recién llegada a Lonnit Entertaiment, la cual es subutilizada profesionalmente por su jefe.

: es la becaria recién llegada a Lonnit Entertaiment, la cual es subutilizada profesionalmente por su jefe. Jamie Teirgan : encargada de los arreglos técnicos y eléctricos en el equipo. Ella es la encargada de impregnar con algo de humor la historia y es con el personaje que haremos los acertijos o ‘puzzles’ más «desafiantes» del juego.

: encargada de los arreglos técnicos y eléctricos en el equipo. Ella es la encargada de impregnar con algo de humor la historia y es con el personaje que haremos los acertijos o ‘puzzles’ más «desafiantes» del juego. Mark Nestor: camarógrafo y exnovio de Kate Wilder. Juno a Erin son los personajes más planos de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Cada uno de estos personajes aprovecha las novedades jugables de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me y el uso de cada uno de sus objetos característicos ayuda a que el jugador se encariñe u odie al personaje. Estas «novedades», si bien no son un antes y un después para el género, sí ayudan a que el jugador se sienta más involucrado con el título. No obstante, en algunos momentos de la historia las secciones de exploración y la resolución de acertijos —con muy poca dificultad— rompen totalmente con la sensación de peligro constante que hay en las películas ‘slahser’ de las que toma referencia The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - Las nuevas mecánicas ayudan a dar más rejugabilidad al título. - La mejor historia de la temporada. - Mejoras gráficas en iluminación y ambiente. Lo que no nos gustó - El tercer acto hace que la historia pierda fuerza. - Leves mejoras en las expresiones de los personajes. - La versión del curador no agrega suficiente contenido. En resumen The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es un buen final de temporada para esta franquicia que desde ya tiene anunciada una segunda tanda de historias de terror. Durante esta primera temporada, Supermassive Games ha tenido aciertos —bastantes errores— y ha demostrado que a pesar de los años la fórmula de sus juegos puede seguir adaptándose. Sin embargo, los cambios deben darse rápido. Ya que muchas situaciones se vuelven repetitivas y las novedades propuestos en The Devil In Me no alcanzan a revitalizar la fórmula de Supermassive Games.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me provista por Bandai Namco Latinoamérica.