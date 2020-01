By

Aunque la fecha de lanzamiento del Episodio 3 de Tom Clancy’s The Division 2 permanece como un misterio, Massive Entertainment ha dado a conocer que estará disponible en algún momento de febrero. No solo eso, sino que ha revelado algunos de los cambios en materia de jugabilidad que llegarán después de la mencionada expansión.

Mientras los jugadores esperan pacientemente, Ubisoft ha considerado apropiado compartir el primer adelanto del Episodio 3. Aunque no muestra las novedades en materia de jugabilidad que traerá, sí deja ver en qué consistirá la misión principal de los agentes.

‘Coney Island: La Caza’ llevará a los jugadores al distrito de Brooklyn, Nueva York, para rescatar a un científico capaz de elaborar una vacuna contra el virus del dólar. ¿El problema? Los Colmillos Negros lo tienen cautivo y están mejor armados que nunca para asegurarse de que no escape. Por fortuna, los agentes tendrán ayuda inesperada en la Gran Manzana.

Aunque el tráiler no muestra jugabilidad alguna, este deja ver a un agente con un lanzallamas. ¿Acaso la nueva especialización girará alrededor de esta arma? El adelanto también muestra a quien parece ser Aaron Keener, uno de los principales antagonistas en The Division.

Tom Clancy’s The Division 2 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. De no haber leído nuestra reseña, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: Ubisoft Latinoamérica