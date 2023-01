Una de las mayores sorpresas de 2022 para nosotros fue una curiosa aventura gráfica que tristemente pasó desapercibida para muchos. Hablamos de The Excavation of Hob’s Barrow y si no tuvieron la posibilidad de disfrutar de esta historia de terror cuando salió en Steam el año pasado, pronto podrán hacerlo en Nintendo Switch.

Pueden leer nuestra reseña de la versión para PC de este título siguiendo este enlace.

La historia de este juego nos lleva a Bewlay, un remoto pueblo rural de la Inglaterra victoriana. Tomamos control de Thomasina Bateman, una anticuaria experta en túmulos funerarios que llega a este lugar para excavar el inusual ‘Hob’s Barrow’ y ver qué descubrimientos arqueológicos le esperan. Pero la gente del pueblo es reacia a ayudarla y muchos incluso niegan que ese lugar exista. ¿Qué están tratando de ocultar?

Wadjet Eye Games, distribuidores de esta obra, anunciaron que The Excavation of Hob’s Barrow saldrá para Nintendo Switch el miércoles 25 de enero de 2023. A continuación pueden ver un tráiler de esta nueva versión.

Les recomendamos mucho este título, especialmente si son fanáticos de las aventuras gráficas o de las historias de horror folclórico (‘folk horror’) como Midsömmar o The Wicker Man.

Fuente: comunicado oficial de Wadjet Eye Games