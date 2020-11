Los afortunados poseedores de PS VR seguramente recuerdan a Astro, el protagonista del excelente juego de plataformas Astro Bot Rescue Mission. Este adorable robot está de regreso en Astro’s Playroom, cuyo tráiler en español ya está disponible.

Luce encantador, ¿cierto? La buena noticia es que no tienen que comprarlo si planean adquirir una PS5. Astro’s Playroom viene pre-instalado en todas las consolas nuevas y servirá para enseñarnos las nuevas características del control DualSense. Este título aprovechará al máximo la retroalimentación háptica, gatillos adaptativos, el panel táctil, vibración y demás características de este.

También servirá como homenaje a la historia de PlayStation. El logo de la marca salta a la vista en las monedas que recolectamos y habrán muchas referencias a franquicias exclusivas como Horizon: Zero Dawn, God of War, Killzone y Jak and Dexter. El tráiler de Astro’s Playroom también nos da una dosis de nostalgia mostrándonos el viejo control y tarjeta de memoria del primer PlayStation.

Obviamente, podremos jugar esté título el mismo día que PS5 llegue al mercado el 12 de noviembre de 2020 (19 en mercados como Europa).

¿Será que Astro se va a convertir en la nueva mascota de PlayStation? Les hace mucha falta una mascota oficial desde que Crash Bandicoot ‘renunció’.

Fuente: canal oficial de PlayStation Latinoamérica en YouTube