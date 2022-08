Un ‘Kickstarter doble’ para fanáticos de Wild Arms y Shadow Hearts

En 2021, una campaña de Kickstarter creada por desarrolladores veteranos de Suikoden que buscaban crear una secuela espiritual de esa saga de videojuegos fue todo un éxito. Por eso no nos extraña que más estudios estén intentando cosas similares. Wild Bunch Productions y Yukikaze, equipos formados por desarrolladores veteranos de Wild Arms y Shadow Hearts han creado una campaña doble de Kickstarter para financiar del desarrollo de Armed Fantasia: To the End of the Wilderness y Penny Blood, secuelas espirituales de ambas sagas.

Por si no las recuerdan, la serie de juegos Wild Arms fueron JRPG desarrollados por Media Vision. Tenían una fuerte influencia de la estética del salvaje oeste a pesar de sus tramas de ciencia ficción y fantasía. Por su parte, la trilogía de Shadow Hearts para PS2 fue desarrollada por Aruze en la continuidad del juego de PS1 Koudelka. Llamó la atención en su día por su combinación de tramas históricas con horror cósmico. También pertenecieron al género JRPG.

A continuación pueden ver en un corto video cómo lucirán los combates de Armed Fantasia: To the End of the Wilderness.

Y estas son imágenes de Penny Blood.

Pueden visitar la campaña de Kickstarter doble de las secuelas espirituales de Wild Arms y Shadow Hearts, Armed Fantasia: To the End of the Wilderness y Penny Blood siguiendo este enlace. Comenzará el lunes 29 de agosto de 2022 y busca recaudar un mínimo de $750.000 dólares (más de 3.000 millones de pesos colombianos) para asegurar versiones para PC de ambos juegos. Si consiguen más, sacarán versiones para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Fuente: Kickstarter