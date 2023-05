Tráiler de Undawn, el juego protagonizado por Will Smith

Aunque ya no se ve tanto como antes, todavía es bastante común ver videojuegos «protagonizados» por grandes actores de Hollywood que no solo prestan su voz, sino también su apariencia. Algunos ejemplos de esto son las estrellas que protagonizan The Callisto Protocol, la secuela de Ark que tendrá a Vin Diesel, Nicholas Cage aparecerá en DbD y Undawn, un nuevo juego móvil y gratis que tendrá a Will Smith en su rol protagónico.

Aunque no hemos visto jugabilidad de este título, si tenemos un tráiler cinematográfico lleno de acción en el que vemos a «el príncipe del rap» enfrentando monstruos y recreando una icónica escena de su película Soy leyenda.

También sabemos que será un título de mundo abierto con elementos de RPG y supervivencia en el que nos unimos a una facción llamada Raven Squad para enfrentar los horrores y problemas de un mundo posapocalíptico.

El juego móvil Undawn con Will Smith saldrá gratis para dispotivos iOS y Android el jueves 15 de junio de 2023. Esta desarrollado por Lightspeed Studios, que trabajaron en PUBG Mobile, y distribuido por la división Level Infinite de Tencent. Ellos son los mismos de Goddess of Victory: Nikke.

Lo único que podemos agregar es que ese Will Smith generado por computador luce mejor aquí que en Proyecto Géminis.

Fuente: canal oficial del juego para Francia en YouTube