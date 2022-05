Desde hace meses esperábamos un anuncio de Blizzard Entertainment sobre un supuesto nuevo juego de Warcraft en versión móvil. Algunos esperaban una especie de Warcraft III simplificado, pero lo que anunció la compañía terminó siendo algo completamente distinto. Después de todo, hoy Blizzard mostró al público su nuevo juego para celulares llamado Warcraft Arclight Rumble, probablemente conocido en un futuro como WAR, cuyo registro a la beta ya está disponible y del cual te explicaremos brevemente cómo funcionará.

El video promocional del juego lo podemos ver a continuación:

Si alguna vez has jugado Clash Royale, ya te habrás dado cuenta que el planteamiento de Warcraft Arclight Rumble es muy similar. Se trata de un nuevo juego de estrategia de tipo ‘tower defense‘ en el que el jugador invoca tropas de manera continua que avanzarán automáticamente y pelearán contra todo lo que encuentren a su paso. La idea es destruir el edificio principal del enemigo o al propio jefe, pero estos también invocarán sus unidades. Hacer la elección correcta de tropas y elegir un mazo eficaz es fundamental en este tipo de juegos.

¿Cómo funcionará Warcraft Arclight Rumble?

No obstante, claramente no todo será igual. Ya que está inspirado en el universo de Warcraft, veremos personajes y criaturas que hemos visto tanto en los clásicos juegos de estrategia de la franquicia como en World of Warcraft (WoW). Esto quiere decir encontrar humanos de Ventormenta, no-muertos, orcos, gnolls, arpías, dragones, kobolds, gnomos, etc.

Algunas capturas de pantalla de WAR, el nuevo juego para celulares de Blizzard Entertainment.

De hecho, parece que las unidades que vamos a manejar serán conocidas dentro del juego como ‘minis’. Aquí veremos héroes, villanos y una gran cantidad de monstruos. Según la publicación oficial, llegarán al menos unos 60 ‘minis’, al menos por ahora.

Eso no es todo lo que trae el juego para celulares Warcraft Arclight Rumble, pues lo que se conocía hasta ahora como ‘razas’, llega con el nombre de ‘familias’. De esta forma, contamos con las siguientes ‘familias’, cada una con una lista de líderes que aportan atributos muy interesantes:

La Alianza , que sirve para estrategias y hechizos defensivos. Cuenta con líderes como Tirion Vadín, Maiev Cantosombrío y Jaina Valiente.

, que sirve para estrategias y hechizos defensivos. Cuenta con líderes como Tirion Vadín, Maiev Cantosombrío y Jaina Valiente. La Horda , útil para superar en poder a los enemigos. Ofrece como líderes a Grommash Grito Infernal, Sneed y Cairne Pezuña de Sangre.

, útil para superar en poder a los enemigos. Ofrece como líderes a Grommash Grito Infernal, Sneed y Cairne Pezuña de Sangre. Por su parte, los Roca Negra llegarán con Rend Puño Negro y el General Drakkisath. Estos podrán comandar hordas de criaturas voladoras.

llegarán con Rend Puño Negro y el General Drakkisath. Estos podrán comandar hordas de criaturas voladoras. En el caso de los No-Muertos , estos debutan con el Mago Sangriento Thalnos y el Barón Osahendido. En general, demuestran un gran poder de magia nigromántica.

, estos debutan con el Mago Sangriento Thalnos y el Barón Osahendido. En general, demuestran un gran poder de magia nigromántica. Por último, hay una categoría de Bestias, que serán comandadas con líderes como Charlga Filonavaja y Hogger.

Hay más de 70 mapas que podrán ser visitados a través de una campaña para un solo jugador. También hay mazmorras y bandas con desafíos más grandes que permitirán aumentar el poder de todos los ‘minis’ del jugador.

Por otro lado, también habrá acción de jugador contra jugador. Habrá batallas uno contra uno, así como hermandades que permitirán a los amigos reunirse, comunicarse y enfrentarse entre sí. Las bandas serán cooperativas, por lo que las hermandades serán muy útiles.

¿Cómo accedo a la beta de Warcraft Arclight Rumble?

¿Quieres probar WAR, el nuevo juego de estrategia para celulares de Blizzard? Puedes preregistrarte a la beta a través de este enlace en la parte de abajo.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial.

Fuente: Blizzard Entertainment