A pesar de la decepción causada por la primera entrega, Watch Dogs se ha convertido en una de las franquicias más peculiares de Ubisoft. Aunque los juegos de mundo abierto son pan de cada día, no es tan común ver un título que permita a sus jugadores hackear múltiples elementos en una ciudad. Ya sea para recopilar información privada o activamente luchar contra una malvada corporación, esta mecánica continúa siendo bastante única.

Por fortuna, los fanáticos de este concepto no tendrán que esperar demasiado para disfrutar de la próxima entrega de Watch Dogs. No menos importante, esta apunta a ser la más innovadora de la serie. Desafortunadamente, todavía hay información que se desconoce sobre este título.

A continuación podrán encontrar todo lo que se ha revelado sobre Watch Dogs: Legion. Por supuesto, este artículo será actualizado a medida que Ubisoft revele más datos.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento?

Originalmente, la fecha de estreno de Watch Dogs: Legion estaba programada para el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, tras el decepcionante desempeño comercial de The Division 2 y Ghost Recon Breakpoint, Yves Guillemot —CEO de Ubisoft— dio a conocer que Watch Dogs: Legion y otros títulos anunciados en E3 2019 serían aplazados hasta el año fiscal 2020-2021. Esta decisión fue tomada con el fin de asegurar “que sus respectivas innovaciones estén perfectamente implementadas y que ofrezcan la experiencia más óptima a los jugadores”.

Para aquellos que no sepan, el año fiscal 2020-2021 comprende desde el 1 de abril del presente año hasta el del año siguiente. Esto quiere decir que Watch Dogs: Legion podría lanzarse entre el tercer trimestre de 2020 y el primero de 2021. Habrá que esperar un futuro comunicado.

¿A qué plataformas llegará Watch Dogs: Legion?

Cuando fue anunciado oficialmente en la conferencia de Ubisoft en E3 2019, la compañía francesa dio a conocer que Watch Dogs: Legion llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia. A finales de octubre del mismo año, Yves Guillemot dio a conocer que el juego también arribará a las consolas de próxima generación: PlayStation 5 y Xbox One X.

Especificaciones para PC

Ubisoft todavía no ha revelado los requisitos mínimos y recomendados para PC.

¿De qué trata la historia de Watch Dogs: Legion?

La trama se ambienta en una versión alternativa de Londres. Tras el Brexit, la compañía de seguridad privada Albion ha establecido un régimen autoritario en la capital del Reino Unido por medio del sistema de vigilancia ctOS. La presencia de esta tecnología parece indicar que la Corporación Blume —antagonista de los pasados dos juegos— sigue moviendo los hilos.

La capital inglesa se ha convertido en un estado de vigilancia perpetua, toda una distopía con drones y cámaras vigilando cada movimiento de los citadinos. Lo único que se mantiene en medio de Albion y las libertades personales de los londinenses es la rama británica del grupo de hackers DedSec, introducido en Watch Dogs 2. Con el objetivo de acabar con el régimen autoritario, DedSec empieza a reclutar aliados de todas partes de la capital británica.

Sin embargo, DedSec no solo deberá preocuparse de Albion. También deberá hacer frente al crimen organizado de Londres y grupos políticos extremistas, que están en auge.

¿Por qué esta ambientación?

Al ser interrogado por GamesRadar sobre por qué escogieron Londres como ambientación, Sean Crooks —productor de Watch Dogs: Legion— respondió que “Londres es una de las ciudades más vigiladas del mundo”. Aunque su historia y arquitectura fueron factores importantes en la selección, Crooks señaló que ese potencial distópico era perfecto para una historia ambientada en un estado de vigilancia. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, Brexit no tuvo que ver con la selección. No obstante, sí fue «la cereza sobre el pastel».

“Todos los elementos que ves en el mundo están basados en problemas reales que eventualmente contribuyen al Brexit. […] Todo lo que está pasando actualmente en el mundo ha culminado en esta situación: un posible futuro en la forma de Watch Dogs: Legion”.

¿Cómo será el mundo abierto de Watch Dogs: Legion?

Como las anteriores entregas, Watch Dogs: Legion se ambientará en un mundo abierto. El de este juego estará basado en Londres. Esta ciudad podrá recorrerse a pie, en un vehículo o por medio del transporte rápido utilizando el subterráneo. Sin importar el medio de transporte elegido, los jugadores podrán visitar los monumentos más famosos de la capital inglesa: Trafalgar Square, Big Ben, Tower Bridge, Camden, Piccadilly Circus, London Eye, etc. Como si no fuera suficiente, también podrán participar en actividades secundarias. Estas incluyen boxeo sin guantes, fútbol al estilo libre, contratos de mensajería ilegales y arte callejero.

¿Qué novedades habrá en materia de jugabilidad?

Watch Dogs: Legion será similar a sus predecesores. Mientras exploran Londres, los jugadores podrán hackear toda clase de dispositivos para crear caos y obtener información. Sin embargo, eso no significa que no habrá novedades. Una de las principales será la introducción de más opciones no-letales. Según Clint Hocking, director creativo del juego, la mitad de armas del juego serán no-letales. En Watch Dogs 2, las únicas eran el taser y la escopeta antidisturbios.

¡Eso no es todo! Watch Dogs: Legion tendrá un nuevo sistema de combate cuerpo a cuerpo. Este no consistirá exclusivamente en machacar el botón de ataque para hacer combos contra los enemigos, sino que requerirá bloquear y esquivar en momentos precisos. Adicionalmente, hará más sencillo el sigilo. Todas estas opciones no-letales no solo harán que el combate sea más variado, sino que resultarán vitales a lo largo de la aventura. Ya explicaremos por qué.

NPC como protagonistas y las muertes permanentes

Todas las mecánicas mencionadas sin duda serán una bocanada de aire fresco para los fanáticos de Watch Dogs, pero no son el punto fuerte de la próxima entrega. Ese crédito va a los sistemas de reclutamiento de NPC y la posibilidad de que estos mueran permanentemente.

A diferencia de pasadas entregas —protagonizadas por Aiden Pearce y Marcus Holloway, respectivamente—, Watch Dogs: Legion no cuenta con un protagonista fijo. En cambio, los jugadores deberán reclutar londinenses comunes para que ayuden a la causa de DedSec.

A medida que exploren la capital británica, los jugadores podrán utilizar su muy útil perfilador —herramienta presente desde el primer juego— para hackear dispositivos móviles y averiguar información —trabajo, rutinas, problemas, fondos bancarios, debilidades, aptitudes, etc.— sobre los NPC que habitan en la ciudad. Todos serán generados de forma procedimental y cada uno contará con habilidades únicas. Estas pueden ir desde ventajas para el combate cuerpo a cuerpo hasta mejores capacidades de hackeo. Incluso habrá personajes con habilidades bastante específicas, tales como fortalecerse al consumir drogas. Sin embargo, el proceso de reclutamiento no es tan sencillo como presionar un botón o noquear al NPC.

Para reclutar un NPC, los jugadores deberán asegurarse de que tenga una buena opinión de DedSec. Esto puede lograrse al ayudarlo con sus problemas o haciendo actos que mejoren la imagen pública de DedSec. Sin embargo, los NPC también recordarán las cosas malas hechas por el grupo de hackers. En el caso hipotético de que accidentalmente hieran o maten a un miembro de su familia, el NPC opondrá resistencia e incluso se rehusará a unirse a DedSec.

Si un NPC tiene una percepción suficientemente positiva de DedSec, los jugadores solo tendrán que superar una misión final para reclutarlo. Una vez dentro del grupo, el personaje será asignado a una de tres clases. Esta es dictada por sus habilidades innatas:

Ejecutores. Especializados en el ataque. Podrán utilizar munición explosiva y plantar minas.

Especializados en el ataque. Podrán utilizar munición explosiva y plantar minas. Infiltradores. Especializados en el sigilo. Tendrán más habilidades en el sistema de combate cuerpo a cuerpo y podrán utilizar la «Capa RA». Esta permitirá que el personaje se vuelva invisible por unos pocos segundos.

Especializados en el sigilo. Tendrán más habilidades en el sistema de combate cuerpo a cuerpo y podrán utilizar la «Capa RA». Esta permitirá que el personaje se vuelva invisible por unos pocos segundos. Hackers. Especializados en el uso de drones. Tendrán acceso a un dron con una torreta y también podrán utilizar habilidades sigilosas.

Cada clase contará con su propio árbol de mejoras, las cuales podrán desbloquearse con puntos de habilidad. Estos podrán conseguirse al subir de nivel completando misiones.

A medida que se recluten personajes, los jugadores podrán intercambiar el control entre estos en cualquier momento. Cabe señalar que los personajes reclutados que no estén siendo utilizados no se quedarán estáticos. Cuando no estén bajo control de los jugadores, los NPC seguirán su rutina diaria. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan charlar con el personaje en control o ayudarlo. Algunos tendrán “tratos de equipo”, los cuales ayudarán al personaje en control. Por ejemplo, un hacker podría hackear un dron o un semáforo para entorpecer a Albion en medio de una persecución y proteger a su compañero de equipo.

No obstante, los jugadores deberán ser cuidadosos: si un personaje muere en combate, este muere definitivamente. Es aquí donde entran las armas no-letales y el combate cuerpo a cuerpo. En la medida que los jugadores no escalen los enfrentamientos contra Albion, estos simplemente serán arrestados. Si uno de los personajes es herido de gravedad, este puede rendirse para evitar ser asesinado. Si un personaje es encarcelado, otro puede ayudarlo a que se fugue o liberarlo legalmente con ayuda de un abogado al servicio de DedSec.

¿Watch Dogs: Legion tendrá multijugador?

Watch Dogs: Legion tendrá un multijugador cooperativo en línea que permitirá que hasta cuatro jugadores unan fuerzas para hacer frente a Albion y organizaciones criminales.

¿Tendrá contenidos poslanzamiento?

Ubisoft ha confirmado que el juego contará con actualizaciones periódicas gratuitas que agregarán nuevos modos en línea, recompensas y eventos temáticos.

¿Qué contienen las ediciones especiales?

Además de la edición estándar, que contiene el juego base, he aquí las demás versiones de Watch Dogs: Legion que podrán conseguirse:

Edición de oro – Vendrá con el juego base, el pase de temporada —que contiene una misión exclusiva, la apariencia DedSec para los carros y cuatro personajes con habilidades únicas— y un acceso anticipado de tres días al juego.

– Vendrá con el juego base, el pase de temporada —que contiene una misión exclusiva, la apariencia DedSec para los carros y cuatro personajes con habilidades únicas— y un acceso anticipado de tres días al juego. Edición definitiva – Vendrá con todos los contenidos de la edición de oro, además de dos paquetes de trajes —Jungla Urbana y Disidentes de Londres— y cuatro semanas de Estatus VIP.

– Vendrá con todos los contenidos de la edición de oro, además de dos paquetes de trajes —Jungla Urbana y Disidentes de Londres— y cuatro semanas de Estatus VIP. Edición de coleccionista – Poseerá todos los contenidos de las ediciones mencionadas, la máscara Ded Coronet (‘in-game’) y los siguientes objetos de colección: una caja metálica exclusiva, un afiche de propaganda, una figura de la máscara Ded Coronet, tres conjuntos de stickers y una caja especial de colección.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!