Crean Wordle Archive, la página que conserva todos los acertijos de Wordle que existen

Los amantes de Wordle siguen haciendo cosas interesantes como analizar las mejores palabras para comenzar una partida y hasta revelar cómo funciona su algoritmo. De hecho, la afición por este juego ha sido tan alta que The New York Times aprovechó la oportunidad para adquirir el juego. Con eso no acaba el tema, pues alguien ha creado una página muy interesante llamada Wordle Archive.

Wordle Archive es un proyecto de un biólogo computacional llamado Devang Thakkar. Su idea era la de ayudar a todas las personas que se han enganchado con Wordle pero que comenzaron tarde con la tendencia. Sabemos que el juego de palabras solo permite jugar un acertijo por día, por lo que actualmente hay más de 220 acertijos que se han realizado desde su creación. No obstante, muy pocos llegaron a intentar descubrir las primera palabras, pues Josh Wardle había hecho el juego solo para entretener a su esposa durante la cuarentena.

Teniendo esto en cuenta, Thakkar lanzó una versión de Wordle que incluye todos los acertijos hechos hasta la fecha. La gente puede navegar entre estos y gastar horas tratando de descifrarlos todos con total libertad sin la limitación de hacer uno solo por día.

Por otro lado, siguiendo la idea original de un proyecto abierto para todo el público, Thakkar compartió el código de su versión en GitHub. Eso sí, no se sabe qué vaya a pasar con esta versión si se piensa en la adquisición reciente de The New York Times.

¿Cómo funciona Wordle Archive?

Wordle Archive resulta ser muy intuitivo. Cuando entras a la página, te dirige inmediatamente al acertijo del día. Sin embargo, si quieres intentar con otros, puedes revisar en los botones que hay en la parte superior.

Puedes saltar al último o al primero y avanzar uno a uno mientras vas resolviendo palabras. El botón de la mitad te permitirá escoger el día exacto que quieres y hasta te señalará los que has completado o en los que has fallado.

Fuente: Devang Thakkar