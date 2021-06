Faltando menos de dos días para que concluya junio, Xbox finalmente ha revelado los juegos gratis que los miembros de Games With Gold podrán descargar a lo largo de julio (2021). A diferencia de anteriores meses, los suscritos a Xbox Live Gold podrán hacerse con un listado de juegos de géneros completamente diferentes. ¡Incluso podrán disfrutar de clásicos de los 80!

Como suele ser el caso, los que tengan una suscripción vigente de Xbox Live Gold todavía tienen tiempo para descargar algunos títulos de junio. Antes de que acabe, los miembros del servicio pueden hacerse con The King’s Bird e Injustice: Gods Among Us. Hasta el 15 de julio, pueden descargar Shadows: Awakening. Para saber más, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargarse gratis en Xbox One durante julio (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de julio (2021), los usuarios de Xbox One suscritos a Xbox Live Gold podrán hacerse con el siguiente par de juegos gratis: Planet Alpha y Rock of Ages III: Make & Break:

Diseñado por Tim Börrefors y distribuido por Team17, Planet Alpha es un juego de plataformas y rompecabezas que lleva a a los jugadores a un planeta desconocido. Para hacer frente a sus peligros, deberán recorrer bellos paisajes mientras manipulan la hora del día a su favor.

es un juego de plataformas y rompecabezas que lleva a a los jugadores a un planeta desconocido. Para hacer frente a sus peligros, deberán recorrer bellos paisajes mientras manipulan la hora del día a su favor. De la mano de ACE Team y Modus Games, Rock of Ages III: Make & Break pone a los jugadores en control de una piedra con la que tendrán que esquivar obstáculos para destruir las puertas de la fortaleza enemiga. Esta entrega no solo supone el debut de nuevas rocas con habilidades completamente únicas, sino la opción de crear de niveles y compartirlos en línea.

¿Qué juegos pueden descargarse gratis en Xbox 360 durante julio (2021)?

Los poseedores de Xbox 360 con una suscripción vigente de Games With Gold podrán disfrutar de Conker: Live & Reloaded y Midway Arcade Origins. Ya que estos títulos son retrocompatibles en Xbox One, los usuarios de esta consola también podrán disfrutarlos:

Como sugiere su nombre, Conker: Live & Reloaded es un ‘remake’ del clásico de Rare para Nintendo 64: Conker’s Bad Fur Day. Además de dar una nueva capa de pintura al juego original de 2001, incluye un modo multijugador competitivo en línea.

es un ‘remake’ del clásico de Rare para Nintendo 64: Conker’s Bad Fur Day. Además de dar una nueva capa de pintura al juego original de 2001, incluye un modo multijugador competitivo en línea. ¿Buscan juegos clásicos? Midway Arcade Origins contiene 31 títulos desarrollados durante los ochenta, entre los cuales se encuentran los queridos Joust (1982) y Sinistar (1983).

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de julio (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis de Games with Gold que podrán conseguirse en julio (2021)? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: canal oficial de Xbox en YouTube