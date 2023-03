Rubius Next Level: la nueva serie de 4 episodios de Prime Video

Desde un poco antes de la presentación de Squid Craft 2 sabiamos que el Rubius, conocido Youtuber hispano noruego, había estado de viaje en Japón. Sin embargo, el Rubius solo ha revelado un contenido de su viaje a Japón. Este vlog es un viaje al Super Nintendo World en Osaka. No obstante, en la presentación de su visita a Universal Studios en Osaka, el Rubius reveló que uno de los motivos de su visita a Japón es grabar una serie para Prime Video, el servicio de vídeo bajo de demanda de Amazon. Ahora esta información fue confirmada, ya que la cuenta en Twitter de Amazon Prime Video reveló que Rubius Next Level es el nombre de la nueva serie del Rubius en Japón.

¿Cuándo sale Rubius Next Level, la nueva serie del Youtuber en Amazon Prime Video?

Primera imagen de Rubius Next Level, la nueva serie de Amazon Prime Video que llevará al creador de contenido hispano noruego a Japón.

Amazon Prime Video España no ha confirmado la fecha de estreno o cuándo sale la nueva serie del hispano noruego llamada Rubius Next Level, pero si no pueden esperar para ver al creador de contenido en Japón pueden repasar algunos de sus vlogs en el país del sol naciente en su cuenta de YouTube. Cabe resaltar que en un reciente ‘stream’, el Rubius dijo que es seguro que Rubius Next Level llegue a la plataforma de Amazon en algún momento del 2023.

¿De qué se trata Rubius Next Level?

Durante uno de sus ‘streams’ el Rubius conto de que trata Rubius Next Level su nueva serie de Amazon Prime Video en Japón.

La nueva serie de Rubén Doblas Gundersen para Amazon Prime Video llamada Rubius Next Level tendrá una duración de 4 episodios y según el youtuber combinará la imagen real con animación 2D. El creador de contenido además agregó, que cada una de las secciones animadas de los 4 episodios de Rubius Next Level en Prime Video contará con la participación de un estudio diferente de animación.

«Imaginaos Love, Death and Robots de Netflix» Así describe Rubén a Rubius Next Level, la nueva serie del youtuber en Japón. Si no son fanáticos de hueso duro de Rubén, pero quieren conocer un poco de cómo será Rubius Next Level, les recomendamos ver algunos de los vlogs del Rubius en Japón. En estos él se enfrenta a inodoros «inteligentes» y conoce sitios como salas de arcade o cafe maids.

El Rubius ya había estado en Japón hace 5 y 3 años respectivamente.

