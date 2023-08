Paleta Drácula 2023: cuál es la nueva colección de monstruos

Desde hace unos días algunos coleccionistas y seguidores de la famosa paleta Drácula de Crem Helado han reportado conocer cuál es la nueva colección de monstruos para 2023. Durante los últimos cuatro años, estas colecciones regresaron con la celebración de 30 años (2019), Monstruos del mundo (2020), Refugios tenebrosos (2021) y Monstruos del futuro (2022). Aún cuando estamos a dos meses de la temporada de Halloween, varios compradores han tenido acceso anticipado a algunas figuras de la nueva colección de monstruos.

Por su parte, Crem Helado reveló un primer avance en un video a través de Facebook.

«Los rumores son ciertos, estoy sumergido en una nueva aventura», dice Drácula.

Esto último fue lo bastante diciente como para corroborar la temática que ha estado rondando a través de redes sobre la colección de paleta Drácula en 2023.

¿Cuál es la colección de monstruos de paleta Drácula para 2023?

Según los reportes de fuentes anónimas y el video publicado por la cuenta oficial de Crem Helado en Facebook, la paleta Drácula presentaría en 2023 una colección de Monstruos marinos.

Qué monstruos marinos exactamente y por qué tomaron esa decisión después de Monstruos del futuro en 2022, no lo sabemos. Una de las fotografías filtradas dejan ver la figura de una sirena –en forma bestial mitológica y no una bella mujer– azul luminosa. Su estilo es igual a las del año anterior y así mismo el diseño de las tarjetas con código QR incluido. Eso quiere decir que nuevamente no incluiría la descripción en la tarjeta impresa y muy posiblemente repetirían los valores para el juego de mesa y virtual.

Tarjeta de Tritón en paleta Drácula (1994)

Monstruos de las profundidades hemos visto en la paleta Drácula desde la primera colección de Monstruos en mi bolsillo de 1994, licenciada por la propiedad del mismo nombre de Morrison Entertainment Group. En ese caso, la primera serie incluía a Tritón y Kraken. La segunda serie tenía al Monstruo del Lago Ness (o Nessie) y al Pez obispo. En la colección de Monstruos mutantes estaba Aquanus, similar a Tritón.

Tarjeta de Kraken en paleta Drácula (1994)

¿Cuántas son las figuras de Monstruos marinos en la paleta Drácula?

Por el momento desconocemos cuántas figuras de Monstruos marinos hacen parte de la colección de paleta Drácula en 2023. En 2022, Monstruos del futuro consistía en 20 figuras en ocho colores diferentes. Probablemente Crem Helado siga el mismo patrón.

¿Cuánto cuesta la paleta Drácula y su chocolatina?

La paleta Drácula tiene un precio de $2.700 pesos colombianos*. El medio litro de helado tradicional Drácula tiene un precio de $12.700 pesos colombianos*. Seis unidades de la chocolatina Drácula tienen un precio de $15.000 pesos colombianos*.

*Precios por confirmar para 2023.