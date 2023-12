My Hero Academia temporada 7: esta es la fecha de estreno del ‘anime’ en Crunchyroll

TOHO Animations ha revelado un nuevo tráiler de la septíma temporada (7) de My Hero Academia, el cual revela la fecha de estreno del primer episodio. Esta nueva temporada de My Hero Academia empezará a adaptar la saga final del ‘manga’ de Kōhei Horikoshi.

Índice

¿Cuándo inicia o es la fecha de estreno del episodio 1 de la septima temporada (7) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El nuevo adelanto de My Hero Academia confirma que la fecha de estreno de la septima temporada de (7) del ‘anime’ será el sábado 4 de mayo del 2024. En Colombia, México, Perú y otros paises de Latinoamérica el primer episodios de la septimba temporada de My Hero Academia se podrá ver a través de Crunchyroll.

¿Qué arcos argumentales de la saga final adaptará la septima temproada de My Hero Academia?

La sexta temporada de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) adaptó el arco argumental conocido como Guerra de liberación paranormal. Este es él último arco de la antepenultima saga del ‘manga de Kōhei Horikoshi. Ahora, la septima temporada —que por supuesto no será la última— iniciará con la saga final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia). la cual actualmente se encuentra en su recta final en la revista Shonen Jump. Así que es normal que todos nos preguntemos que arcos adaptará Bones en la temporada 7 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia).

Así que por lo visto en el tráiler compartido hoy a unas cuantas horas del inicio de Jump Festa 2024, podemos asegurar que estos nuevos episodios adaptarán los primeros tres arcos de la saga final.

Arcos que adaptará la septima temporada (7) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia):

Escape de Tartarus : este será el arco con el que iniciará la septima temporada de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ inicia en el capítulo 307 y termina en el 328.

: este será el arco con el que iniciará la septima temporada de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ inicia en el capítulo 307 y termina en el 328. Star and Stripes : es el segundo arco argumental de la saga final que será adaptado en la temproada del 2024 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ este arco de transisción inicia en el capítulo 329 y termina en el 334.

: es el segundo arco argumental de la saga final que será adaptado en la temproada del 2024 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ este arco de transisción inicia en el capítulo 329 y termina en el 334. El Traidor de la UA: este es el tercer y último arco que adaptará la temporada del 2024 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ este arco inicia en el capítulo 335 y finaliza en el 342.

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube