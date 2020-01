Cinco cosas que odiamos de Los Caballeros del Zodiaco de Netflix

Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco debutó el 19 de julio de 2019 como una serie exclusiva de Netflix. Sin embargo, desde la aparición de su primer tráiler, a finales del 2018, los fanáticos de la obra de Masami Kurumada imaginamos lo peor. Pero la verdad es que ninguno de nosotros estaba preparado para la dura realidad. Así que estas son cinco cosas que odiamos de la primera temporada en la adaptación de Saint Seiya para Netflix.

La animación

Al comienzo esto no significó una preocupación, ya que un par de años atrás se había estrenado Saint Seiya: La Leyenda del Santuario. Esta fue una película con una gran animación en 3D que no fue bien recibida por los fanáticos, debido a las libertades que tomaba a la hora de reimaginar personajes, peleas y acontecimientos en la saga de las 12 casas. Dejando a La Leyenda del Santuario de lado, podemos decir que la animación de la versión de Netflix es muy deficiente. Algo que se ve altamente evidenciado en las peleas o animaciones de algunos de los personajes.

¿Elementos modernos en Saint Seiya? No gracias

La serie de Netflix intenta aterrizar la historia de los caballeros de Athena a nuestra realidad. Esto por medio de la aparición de celulares, que solo vemos durante un periodo corto del primer episodio. Además, en esta adaptación veremos a los caballeros luchar contra tanques, soldados, helicópteros y hasta una tapa de alcantarilla. Esta, aunque parezca increíble, logró vencer a Seiya en una lucha lamentable para cualquier fanático de la obra de Kurumada.

Cambios con respecto al material original

A simple vista, los cambios en la adaptación de Netflix no son tan grandes. Sin embargo, algunos tan simples como el no uso de máscara por parte de Shaina de Ofiuco afectan a toda la historia. Esto debido a que Shaina cuando lucha contra Seiya, en el manga y el anime, pierde su máscara. Este accesorio es muy importante para un caballero femenino, ya que si la pierde y un hombre ve su rostro debe elegir entre matarlo o enamorarse de él. No obstante, Marín –la maestra de Seiya– sí usa el accesorio para ocultar su feminidad. Y como este hay más errores.

¿Era necesario el cambio de sexo para Shun?

Si no está roto, no lo arregles… Este es precisamente el problema con Shun en la versión de Netflix. Shun de Andrómeda es quizás el caballero que tiene, junto a Hyoga de Cisne, el mejor arco de personaje. A diferencia de los otros caballeros de bronce, él es pacifista, delicado, y no duda en retener su poder con tal de no herir a su oponente. Esto es muy importante, ya que para la época que fue publicado este manga (1985) los personaje en los shonen eran musculosas y violentos. Así que Shun era el perfecto ejemplo para los jóvenes lectores, o televidentes, de un personaje principal que no tenía la violencia como su principal motivación.

Shun es capaz de derrotar a los enemigos más fuertes cuando desata todo su poder.

Además, en una obra tan grande como Saint Seiya no era necesario que cambiaran a este personaje de sexo. Bastaba con dar más protagonismo a la misma Shaina, la cual está a punto de ser uno de los personajes más importantes en el canon actual del manga de Kurumada. Lo anterior no hubiera afectado tanto a la mitología de la serie, como sí lo hizo el no dejarle la máscara a Shaina.

La voz de Seiya de Pegaso

En el 2016 Jesús Barrero, el actor que dio vida a Seiya de Pegaso en un gran número de productos basados en este manga, falleció dejando un vacío enorme entre los fanáticos de nuestro continente. Con esto en mente, Dario Yazbek –conocido por ser Julián de la Mora en La casa de las flores–, el nuevo actor de doblaje de Seiya, ya tenía unos pantalones muy grandes para llenar. Y como se vio desde el primer adelanto no consiguió congeniar con el papel, ya que su tono de voz y falta de actuación estuvieron lejos del rebelde e imprudente protagonista creado por Kurumada.

¿Cuáles son esos errores que ustedes no le perdonan a la reimaginación de Saint Seiya de Netflix?